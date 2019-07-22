В Приморье выпустили на волю "свирепого" совенка Кузю

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Самый "свирепый" постоялец Центра реабилитации тигров и других редких животных – птенец ушастой совы - вернулся в дикую природу, Самый "свирепый" постоялец Центра реабилитации тигров и других редких животных – птенец ушастой совы - вернулся в дикую природу, сообщает пресс-служба заповедника "Земля леопарда".

Совенка в Центр принесли люди, ошибочно посчитавшие, что его бросили родители. Найденыш оказался слетком – детенышем, который недавно покинул гнездо в стремлении научиться летать. Ему было не более четырех недель, без помощи он мог погибнуть.

Поэтому ветеринары создали птице условия для формирования навыков самостоятельной жизни. Подопечного назвали Кузя – по имени персонажа советских мультфильмов о домовенке, которого птенец напоминал внешне.

По словам ветеринаров, с первых дней пребывания в Центре ушастая сова продемонстрировала нрав, сравнимый с характером амурского тигра. Хищник проявлял естественное агрессивное и оборонительное поведение.

Со временем птица окрепла и достигла возраста самостоятельной жизни. После успешной реабилитации было принято решение вернуть ее на волю. Местом выпуска стал заповедный лес "Земли леопарда", где животные и растения находятся под охраной.