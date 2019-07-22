В Приморье выпустили на волю "свирепого" совенка Кузю

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Самый "свирепый" постоялец Центра реабилитации тигров и других редких животных – птенец ушастой совы - вернулся в дикую природу, сообщает пресс-служба заповедника "Земля леопарда".
Совенка в Центр принесли люди, ошибочно посчитавшие, что его бросили родители. Найденыш оказался слетком – детенышем, который недавно покинул гнездо в стремлении научиться летать. Ему было не более четырех недель, без помощи он мог погибнуть.
Поэтому ветеринары создали птице условия для формирования навыков самостоятельной жизни. Подопечного назвали Кузя – по имени персонажа советских мультфильмов о домовенке, которого птенец напоминал внешне.
По словам ветеринаров, с первых дней пребывания в Центре ушастая сова продемонстрировала нрав, сравнимый с характером амурского тигра. Хищник проявлял естественное агрессивное и оборонительное поведение.
Со временем птица окрепла и достигла возраста самостоятельной жизни. После успешной реабилитации было принято решение вернуть ее на волю. Местом выпуска стал заповедный лес "Земли леопарда", где животные и растения находятся под охраной.
"Нередки случаи, когда из природы забирают якобы раненых птиц, которые на самом деле являются слетками, – отметила Екатерина Блидченко, сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда", зоолог МРОО "Центр "Тигр". – Если маленькая птица выглядит внешне "целой", крылья держит симметрично, на теле нет крови и явных травм, то не нужно ее беспокоить. В отдельных случаях слетков можно переносить подальше от дорог и других опасных мест".
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