В Кемерово ввели режим ограничения выбросов для предприятий

КЕМЕРОВО, 21 июл – РИА Новости. Режим по ограничению выбросов в атмосферу для предприятий ввели специалисты Гидрометцентра в Кемерово из-за пожаров в красноярской тайге, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

"Режим по ограничению выбросов в атмосферу мы ввели только для предприятий города Кемерово, потому что все крупные предприятия у нас расположены в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске, из-за ухудшения видимости и мглы, которое, вероятнее всего, вызвано лесными пожарами в Красноярском крае. Экологи на предприятиях сами отменят какие-то мероприятия. Северный ветер и отсутствие осадков способствуют поступлению в Кузбасс воздушной массы из соседнего региона. До городов юга Кузбасса – Новокузнецка и Прокопьевска пока эта мгла пока не дошла", – пояснила Полуэктова.

Собеседница агентства добавила, что режим по ограничению в атмосферу выбросов введен в Кемерово с 17.00 местного времени ( 13.00 мск) воскресенья и продлится до 15.00. местного времени (11.00 мск) понедельника, если ситуация не изменится.