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РИА Новости

В Кемерово ввели режим ограничения выбросов для предприятий

Вчера, 15:40
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкТушение лесного пожара
Тушение лесного пожара
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Тушение лесного пожара. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 21 июл – РИА Новости. Режим по ограничению выбросов в атмосферу для предприятий ввели специалисты Гидрометцентра в Кемерово из-за пожаров в красноярской тайге, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.
"Режим по ограничению выбросов в атмосферу мы ввели только для предприятий города Кемерово, потому что все крупные предприятия у нас расположены в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске, из-за ухудшения видимости и мглы, которое, вероятнее всего, вызвано лесными пожарами в Красноярском крае. Экологи на предприятиях сами отменят какие-то мероприятия. Северный ветер и отсутствие осадков способствуют поступлению в Кузбасс воздушной массы из соседнего региона. До городов юга Кузбасса – Новокузнецка и Прокопьевска пока эта мгла пока не дошла", – пояснила Полуэктова.
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Собеседница агентства добавила, что режим по ограничению в атмосферу выбросов введен в Кемерово с 17.00 местного времени ( 13.00 мск) воскресенья и продлится до 15.00. местного времени (11.00 мск) понедельника, если ситуация не изменится.
Специалисты МЧС в свою очередь на официальном сайте разместили рекомендации, которые следует соблюдать при задымлении воздуха для личной безопасности: минимизировать время пребывания на улице, плотно закрывать окна и двери, обеспечить обильное питье (щелочная минеральная вода, несладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай), влажная уборка помещений. При ухудшении самочувствия рекомендовано обратиться в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение за медицинской помощью.
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