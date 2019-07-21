22 июля: память священномученика Константина

Священномученик Константин (Лебедев)

Он был простым сельским священником в Пермской губернии. В 1917 году ему было 35 лет, он служил в Спасской церкви в селе Уецком, в 70 километрах от города Камышлова и после революции остался на приходе, где всего духовенства было — он да псаломщик.

А по всему уезду уже начались дикие, безудержные расправы над духовенством. Каждая неудача на фронте вызывала ужесточение террора. Причем приговор "расстрел", или "высшая мера наказания", мог означать мучительное, ужасное умерщвление.

19 января 1918 года патриарх Тихон опубликовал посление, в котором писал: "ежедневно доходят до нас известия об ужасных и зверских избиениях ни в чем неповинных людей (…) с беспощадной жестокостью, без суда, с попранием всякого права и законности", и предал анафеме "всех христиан или хотя бы по рождению таковых", которые творили насилие над невинными людьми.

Уже тогда стало ясно, что советская власть попытается уничтожить церковь, не считаясь ни с какими законами.

Буквально с первых ее дней началось активное закрытие монастырей и приходских храмов. В 1918-1920 годах из 1025 дореволюционных обителей было закрыто 673 монастыря и несколько тысяч приходских храмов.

В 1917 году настало время массового мученичества за веру. Первомучеником российского духовенства стал протоиерей Иоанн Кочуров, убитый большевиками после отступления отряда генерала Краснова из Царского Села только за то, что попытался обратиться к народу со словами мира и утешения во время крестного хода об установлении мира. Крестные ходы стали расстреливать.

Волна гонений нарастала. "Церковников" уничтожали с неслыханной жестокостью. Казни часто сопровождались изощренными пытками и надругательствами. Так, по данным "Союза духовенства и мирян" города Архангельска, "в Архангельской губернии священник Шангин был убит, а тело разрублено на куски, священник Сурцов много дней подвергался издевательствам, после чего был расстрелян, священник Распутин убит, а тело отдано на съедение собакам". Массовые казни совершались часто без суда и следствия, без соблюдения даже собственных советских законов.

Но и в кровавые, зловещие дни лета 1918-го отец Константин Лебедев не пытался скрыться от грозящей опасности и и продолжал совершать богослужения.

21 июля 1918 года после литургии к нему явились красноармейцы и потребовали, чтобы он поехал с ними на станцию Поклевскую, в полевой штаб. Там отца Константина заперли в сторожке при пожарной охране, а в ночь на 22 июля там же и казнили без суда и следствия. Перед смертью его зверски истязали: "борода вырвана с мясом", "кожа на лбу надрезана и задрана, на ладонях мягкие места срезаны, сухожилия на костях рук перерезаны". Ночной сторож слышал, как отец Константин просил своих мучителей поскорее его убить, а не мучить.

Обезображенное тело священника палачи закидали соломой и навозом.