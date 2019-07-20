Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог.
Ранее Омелян опубликовал в фейсбуке пост, в котором раскритиковал решение главы государства. Министр посчитал нерелевантной аналитику, на которой основывался документ, а также подчеркнул, что требования президента выполнить "нереально".
"Если украинские министры называют указы президента Зеленского цирком, то что же должны думать за пределами Украины о его заявлениях и решениях?" — написал Пушков в твиттере, отметив, что в такой ситуации невозможно понять, какие постановления украинского лидера стоит воспринимать всерьез.
Сенатор добавил, что Киеву стоило бы дать разъяснения по этому вопросу.