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РИА Новости

Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому

Вчера, 17:31
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог.
Ранее Омелян опубликовал в фейсбуке пост, в котором раскритиковал решение главы государства. Министр посчитал нерелевантной аналитику, на которой основывался документ, а также подчеркнул, что требования президента выполнить "нереально".
"Если украинские министры называют указы президента Зеленского цирком, то что же должны думать за пределами Украины о его заявлениях и решениях?" — написал Пушков в твиттере, отметив, что в такой ситуации невозможно понять, какие постановления украинского лидера стоит воспринимать всерьез.
Сенатор добавил, что Киеву стоило бы дать разъяснения по этому вопросу.
Ярослав Годунок
11 июля, 02:25
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