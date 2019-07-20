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РИА Новости

СМИ: в Одессе не убрали агитацию за одного из кандидатов в "день тишины"

Вчера, 12:26
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КИЕВ, 20 июл - РИА Новости. Агитацию за кандидата по мажоритарному округу Евгения Червоненко не убрали с асфальта в Одессе, сообщает местное издание "Думская".
Начиная с полуночи, в стране полностью запрещена предвыборная агитация, а коммунальные службы должны заранее снять расклеенные в публичных местах агитационные материалы.
Червоненко баллотируется по 134 округу в Одессе.
"И сразу нарушение тишины. Агитаторы Червоненко "забыли" убрать свои художества с тротуаров в районе парка Горького", - пишет издание.
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Полиция на Украине выявила пять тысяч нарушений, связанных с выборами
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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