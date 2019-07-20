В Гонконге накануне новых протестов изъяли крупнейшую партию взрывчатки

ПЕКИН, 20 июл – РИА Новости. Полиция Гонконга в преддверии очередных массовых протестов в ходе спецоперации изъяла самую крупную за всю историю города партию взрывчатки TATP (трипероксид ацетона), известной также как "мать сатаны", за хранение взрывчатки задержан один человек, говорится в сообщении полиции.

Операция проводилась в пятницу поздно вечером в одном из промышленных зданий района Цюн Ван (Чхюньвань), где расположена фабрика Lung Shing. Операция прошла на фоне очередных протестов, ожидается, что в воскресенье тысячи противников внесения поправок в закон об экстрадиции вновь выйдут на улицы.

Как сообщил представитель подразделения по обезвреживанию взрывоопасных боеприпасов полиции Гонконга Алик Маквиртер, операция все еще продолжается, полиция ожидает еще больших изъятий.

"Взрывчатка ТАТР широко известна, она невероятно мощная, нестабильная и очень опасная, я без сомнений считаю, что это крупнейшее изъятие из всех, что были проведены в Гонконге", - заявил в субботу журналистам Маквиртер, запись пресс-конференции размещена на сайте полиции.

Утром в субботу на место, где были обнаружены взрывчатые вещества, прибыли пожарные, из здания эвакуировали всех, кто находился внутри, вокруг здания был выстроен кордон для обеспечения безопасности гражданских лиц, пока специалисты проводили утилизацию взрывчатых веществ.

"Этим утром мы уже уничтожили около 1 килограмма взрывчатки ТАТР, и по нашим оценкам, осталось еще примерно столько же взрывчатки, которую нам еще предстоит уничтожить", - сказал он.

Маквиртер отметил, что взрывчатка была произведена в импровизированной лаборатории в одном из помещений здания фабрики, она самодельная, что делает ее еще более нестабильной и ставит под серьезную угрозу всех, кто там находится.

За хранение взрывчатых веществ без лицензии был задержан 27-летний мужчина. Вместе со взрывчаткой в здании были обнаружены футболки с логотипом политической партии "Национальный фронт Гонконга", листовки с призывами выступить против поправок к закону об экстрадиции, 10 бутылок с зажигательной смесью, бутылки с кислотой, рупоры, каски, колонки, защитные жилеты, рогатки, аналогичные предметы использовали радикальные демонстранты, которые провоцировали столкновение с полицией на протяжении последних полутора месяцев. Тем не менее пока не сообщается, какое отношение имеют протестующие к обнаруженной взрывчатке и имеют ли вообще.

Масштабные протесты в Гонконге начались в начале июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Во время первой многотысячной акции протеста 12 июня произошли столкновения полиции с протестующими. Еще одна масштабная акция прошла 16 июня, когда около 2 миллионов человек вышли на протесты.

Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, глава администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен, поэтому протесты продолжились. Согласно данным полиции, в ходе первых протестов были задержаны более 10 человек, в отношении которых ведется расследование.

Кэрри Лэм в начале июля вновь заявила, что законопроект "мертв", и при этом особо подчеркнула, что требования протестующих о том, чтобы к задержанным во время протестов немедленно была применена амнистия, неприемлемы, так как это идет вразрез с принципами верховенства права.