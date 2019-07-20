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РИА Новости

Правительство одобрило поправки о заявке субъектов МСП на закупки

Вчера, 10:10
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Правительство РФ в четверг одобрило поправки к законопроекту о требованиях к составу заявки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на участие в закупках, соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.
"Одобрить проект поправок Правительства РФ к проекту федерального закона №301875-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"" и направить их в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в решении правительства.
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Законопроект устанавливает исчерпывающий перечень документов, которые заказчики вправе потребовать в составе заявки от участвующих в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства".
"Поправками к законопроекту предусматриваются исчерпывающие требования к составу и содержанию заявок участников конкурентной закупки в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты МСП. Это позволит исключить практику обязательного истребования заказчиками у участников таких закупок избыточных документов, получение которых сопоставимо со сроком приема заявок и влечет невозможность участия в закупках", - говорится в сообщении.
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