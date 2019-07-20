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РИА Новости

Правительство одобрило изменения о материальной ответственности военных

09:50
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Правительство России на заседании в четверг одобрило законопроект, который предлагает приостанавливать срок привлечения военнослужащего к материальной ответственности на период предварительного расследования или судебного разбирательства, соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О материальной ответственности военнослужащих" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в решении правительства.
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Отмечается, что к ответственности предлагается привлекать командиров, не принявших меры к возмещению виновными причиненного ущерба.
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