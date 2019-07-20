Встреча глав стран Центральной Азии может состояться в Ташкенте осенью

ТАШКЕНТ, 20 июл - РИА Новости. Вторая консультативная встреча глав государств Центральной Азии может состояться в Ташкенте осенью, сообщает в субботу МИД Узбекистана.

Власти Узбекистана планировали провести вторую встречу глав стран Центральной Азии в Ташкенте весной. Ранее первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов сообщал интернет-изданию kun.uz , что встреча была отложена по причине плотного графика у узбекской стороны.

По данным министерства, делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым провела в Вашингтоне презентацию инвестиционного потенциала и перспектив развития рынка капитала в Узбекистане для представителей официальных, экспертных, деловых кругов США. В частности, на встрече были обсуждены вопросы сотрудничества Ташкента с соседями по региону.

"В качестве примера приведены планы проведения второй консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте осенью текущего года", - говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным МИД, заместитель помощника президента США Лиза Кертис в своем выступлении на презентации отметила, что преобразования и перемены в Узбекистане возродили региональное сотрудничество. "Кертис заявила, что за последние два с половиной года Узбекистан позиционирует себя как источник перемен в регионе, который возрождается в качестве подлинного перекрестка торговли и транзита", - добавили в министерстве.