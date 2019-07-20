Кемеровский аэропорт принимал самолеты с задержкой из-за тумана

КЕМЕРОВО, 20 июл – РИА Новости. Кемеровский аэропорт им. А. Леонова из-за тумана принимает самолеты не по расписанию, с задержкой, сообщили РИА Новости сотрудники аэропорта.

"Домодедово, Внуково, Симферополь Красноярск из-за сильного тумана сегодня принимали с задержкой. Все, кроме Красноярска, улетали на дополнительный аэропорт в Томск", – сообщили РИА Новости в кемеровском аэропорту.