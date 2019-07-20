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РИА Новости

Кемеровский аэропорт принимал самолеты с задержкой из-за тумана

08:56
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CC BY 3.0 / Юрий Горбунов / Международный аэропорт имени Алексея Леонова в Кемерово
Международный аэропорт имени Алексея Леонова в Кемерово
CC BY 3.0 / Юрий Горбунов /
Международный аэропорт имени Алексея Леонова в Кемерово. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 20 июл – РИА Новости. Кемеровский аэропорт им. А. Леонова из-за тумана принимает самолеты не по расписанию, с задержкой, сообщили РИА Новости сотрудники аэропорта.
"Домодедово, Внуково, Симферополь Красноярск из-за сильного тумана сегодня принимали с задержкой. Все, кроме Красноярска, улетали на дополнительный аэропорт в Томск", – сообщили РИА Новости в кемеровском аэропорту.
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Собеседница агентства добавила, что в настоящий момент обстановка нормализовалась, аэропорт работает в обычном режиме.
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