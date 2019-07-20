Эксперт: россияне не хотят проверять здоровье до того, как что-то случится

"На рынке предложение есть, но мы сталкиваемся вот с чем: клиент говорит, что хочет "чек-ап" в ДМС, мы говорим - проблем нет, включаем в программу. В итоге - не ходят, даже если это есть в программе. Например, включен "чек-ап" ЖКТ или сердечно-сосудистой системы. Если человек здравомыслящий, он будет проверять это раз в год. Но не ходят", - сказал Кунин.