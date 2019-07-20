Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-20T03:30Z
https://ria.ru/20190720/1556717418.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/147939/13/1479391359_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_08870649d21f10b0af7af764ac25f5dd.jpg
РИА Новости

Эксперт: россияне не хотят проверять здоровье до того, как что-то случится

03:30
457
© Fotolia / rogerphotoВрачи
Врачи
© Fotolia / rogerphoto
Врачи. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россияне не привыкли проверять здоровье заранее и пользоваться превентивной диагностикой - так называемыми "чек-апами", несмотря на появление подобных предложений на рынке, культура их использования еще не сформировалась, считает начальник департамента личного страхования компании АО "ГрЕКо ДжейЭлТи. Страховые брокеры" Михаил Кунин.
Отсутствие превентивной диагностики Кунин считает самым большим недостатком в современном добровольном медицинском страховании (ДМС) в России. Но даже если работодатель хочет обеспечить своих сотрудников программой, в которой есть "чек-ап", и обращаются с этим к страховому брокеру, велика вероятность, что люди ей не воспользуются.
"На рынке предложение есть, но мы сталкиваемся вот с чем: клиент говорит, что хочет "чек-ап" в ДМС, мы говорим - проблем нет, включаем в программу. В итоге - не ходят, даже если это есть в программе. Например, включен "чек-ап" ЖКТ или сердечно-сосудистой системы. Если человек здравомыслящий, он будет проверять это раз в год. Но не ходят", - сказал Кунин.
Знак на двери кабинета Рентген
02:48
Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном
Эксперт сравнил медицинское страхование с автомобильным: потребитель чаще задумывается о том, чтобы заранее купить каско, а проблемы со здоровьем он планирует решать по факту.
Тем не менее, как отмечает Кунин, рынок ДМС не стоит на месте - андеррайтеры пытаются разнообразить приевшиеся программы, дополнив их новыми услугами. В ближайшее время, чтобы привлечь внимание потребителя к ДМС, в структурах страховых программ будут появляться так называемые wellness-программы, считает собеседник агентства. Они связаны со здоровым образом жизни, спортом, правильным питанием.
"Что тормозит весь этот процесс - это несовершенство законодательства. Если ты покупаешь ДМС, то ты предоставляешь это полностью как льготу, сотрудник ничего за это платить не должен. Если ты сотруднику покупаешь карточку на фитнес, то сотрудник должен заплатить с нее 13%, потому что, по мнению нашего законодательства, это доход", - пояснил он.
Президент РФ Владимир Путин
18 июля, 16:54
Путин подписал закон об упрощении подтверждения инвалидности
331236
Обсудить 2
РоссияОбщество
Рекомендуем
Иосиф Пригожин
Пригожин рассказал, куда уходят многомиллионные доходы звезд шоу-бизнеса
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. Второй слева - министр обороны Украины Степан Полторак
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
F-35 назвали "айфоном" по сравнению с Су-57
Кадр из сериала Игры престолов
Король Ночи из "Игры престолов" прояснил, как именно его удалось убить
Лента
новостей
В Ижевске газовики нашли в квартире мумию хозяина, умершего шесть лет назад
Певица Loboda
Фотография Лободы после концерта напугала поклонников
Зеленский на публике оттолкнул министра обороны Украины
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Лорен Фиренца
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Никита Потураев
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым
Учитель в классе школы
Названы наименее востребованные в России профессии
Грибы
В МЧС рассказали, как убедиться в съедобности гриба
На АЗС под Омском водитель с лопатой спас девушку от насильника
На АЗС под Омском водитель с лопатой спас девушку от насильника
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинский министр назвал новый указ Зеленского цирком
Прилавок в магазине
Исследование: потребность в диетологах в России выросла за два года
Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:13Пушилин заявил, что в ДНР обсуждается вопрос ипотечного кредитования
10:10Правительство одобрило поправки о заявке субъектов МСП на закупки
10:08Индия провела 12 испытаний новейших противотанковых ракет
10:04В Иране объяснили задержание британского танкера в Ормузском проливе
10:00Правительство одобрило поправки об экспортных кредитах за счет ФНБ
09:53Правительство одобрило ратификацию "космического" соглашения СНГ
09:52Силовики 18 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:50Правительство одобрило изменения о материальной ответственности военных
09:49Аукционы по искусственным земельным участкам на воде могут отменить
09:44Правительство одобрило изменения в сфере реализации инвестпроектов в Крыму
09:41Казначейству могут передать полномочия по управлению резервом ФСС
09:37Встреча глав стран Центральной Азии может состояться в Ташкенте осенью
09:33Лукашенко подписал закон об амнистии к 75-летию освобождения Белоруссии
09:26Правительство одобрило создание единого ресурса с данными о населении
09:15Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
09:04В ДТП в Амурской области пострадали девять человек
08:56Кемеровский аэропорт принимал самолеты с задержкой из-за тумана
08:47Первый энергоблок Калининской АЭС подключили к сети
08:41В Японии из-за ливней пострадали две женщины
08:21В Минфине оценили решение S&P подтвердить инвестиционный рейтинг России
Лента новостейМолния