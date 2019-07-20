Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд объявил о готовности разместить в королевстве военный контингент США для укрепления безопасности в регионе, передает саудовское агентство Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд объявил о готовности разместить в королевстве военный контингент США для укрепления безопасности в регионе, передает саудовское агентство SPA со ссылкой на источник в министерстве обороны.

"Размещение на территории королевства американских сил для повышения уровня совместного сотрудничества в обеспечении безопасности региона и его стабильности, а также гарантии мира в нем", - говорится в сообщении.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на американских чиновников, что Пентагон направляет несколько сотен военнослужащих в Саудовскую Аравию в рамках наращивания сил противодействия возможным угрозам со стороны Тегерана и его союзников. По данным источников издания, США уже приступили к отправке более 500 военнослужащих на авиабазу принца Султана.

США вывели большую часть своих войск из Саудовской Аравии в 2003 году и передали контроль над авиабазой принца Султана саудовским властям в том же году. После вывода войск в королевстве остался только американский персонал, занимающийся инструктажем и поддержкой саудовских сил.

Обострение ситуации в регионе началось еще весной, когда США объявили террористической организацией Корпус стражей исламской революции Ирана, а Иран в ответ объявил такой организацией дислоцированное на Ближнем Востоке Центральное командование США.