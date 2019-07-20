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РИА Новости

Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США

01:34
1998
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкКороль Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд объявил о готовности разместить в королевстве военный контингент США для укрепления безопасности в регионе, передает саудовское агентство SPA со ссылкой на источник в министерстве обороны.
"Размещение на территории королевства американских сил для повышения уровня совместного сотрудничества в обеспечении безопасности региона и его стабильности, а также гарантии мира в нем", - говорится в сообщении.
Ранее издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на американских чиновников, что Пентагон направляет несколько сотен военнослужащих в Саудовскую Аравию в рамках наращивания сил противодействия возможным угрозам со стороны Тегерана и его союзников. По данным источников издания, США уже приступили к отправке более 500 военнослужащих на авиабазу принца Султана.
США вывели большую часть своих войск из Саудовской Аравии в 2003 году и передали контроль над авиабазой принца Султана саудовским властям в том же году. После вывода войск в королевстве остался только американский персонал, занимающийся инструктажем и поддержкой саудовских сил.
Обострение ситуации в регионе началось еще весной, когда США объявили террористической организацией Корпус стражей исламской революции Ирана, а Иран в ответ объявил такой организацией дислоцированное на Ближнем Востоке Центральное командование США.
Противостояние США и Ирана начитывает уже 40 лет и ведет свое начало с иранской революции 1979 года, после которой дипломатические отношения между странами были разорваны.
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Вчера, 11:45
Зариф прокомментировал планы США отправить военных в Саудовскую Аравию
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Саудовская АравияСШАВ мире
Популярные комментарии
И это правильно , где ВС США там порядок .
20 июля, 02:05
Отряды Путина
29110016
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