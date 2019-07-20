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РИА Новости

США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия

01:20
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода
Строительство газопровода
© РИА Новости / Илья Питалев
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Строительство газопровода. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. США поддерживают роль Пакистана в торговле в регионе, но против "непрозрачных" инфраструктурных проектов, заявила высокопоставленный представитель администрации США, комментируя в ходе телефонного брифинга по просьбе РИА Новости возможное строительство при участии России газопровода Иран-Пакистан-Индия.
"Мы приветствуем принцип объединения маршрутов в регионе, думаем, что это создаст более мирный, процветающий регион", - сказала представитель администрации. В особенности, по ее словам, США рассчитывают на увеличение торговли Пакистана с Афганистаном и между Афганистаном и Индией через Пакистан.
"Но мы отмечаем, что мы против экономически нецелесообразных инфраструктурных проектов, которые слишком дорого обойдутся, не будут прозрачными, не соответствуют наивысшим стандартам прозрачности управления", - добавила она.
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В июне глава Минэнерго РФ Александр Новак в ходе визита в Иран сообщил, что Россия рассчитывает на подписание меморандума о взаимопонимании с Индией по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия. С Тегераном и Исламабадом подобные меморандумы уже подписаны.
В 2017 году "Газпром" подписал с Ираном меморандумы о возможности участия в разработке четырех месторождений в республике — Farzad-A, Farzad-B, North Pars и Kish. В качестве возможных вариантов монетизации газа "Газпром" рассматривает проект газопровода Иран-Пакистан-Индия, а также СПГ-завода "Иран СПГ" (Iran LNG). В ноябре 2017 года "Газпром" и иранская NIOC подписали меморандум о взаимопонимании, который позволяет компаниям приступить к подготовке ТЭО проекта газопровода из Ирана в Индию через Пакистан.
В сентябре 2018 года министерства энергетики РФ и Пакистана подписали меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проекта морского трубопровода для поставок газа из Ирана потребителям в Пакистане и Индии. А в начале февраля текущего года между "Газпромом" и пакистанской Inter State Gas Systems был подписан меморандум, предусматривающий совместную разработку технико-экономического обоснования поставок газа с Ближнего Востока в Южную Азию.
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ПакистанРоссияИндияИранСШАЭкономика
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