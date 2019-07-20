США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане

ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп на переговорах в Вашингтоне 22 июля призовет премьера Пакистана Имрана Хана надавить на движение "Талибан" с целью урегулирования в Афганистане, сообщила журналистам в ходе телефонного брифинга высокопоставленный представитель администрации США.

"Мы благодарны за первоначальные шаги, предпринятые правительством Пакистана... Мы просим надавить на "Талибан" с целью постоянного прекращения огня и участия во внутриафганском мирном процессе, который будет включать афганское правительство", - сообщила представитель администрации.

Также Трамп и Хан обсудят борьбу с терроризмом, оборону, энергию и торговлю, сказала она. США призовут Пакистан "углубить усилия по преследованию терроризма" на пакистанской территории, уточнила она.