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РИА Новости

США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане

00:49
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© AFP 2019 / Emmanuel DunandБоевик талибана на границе с Кабулом
Боевик талибана на границе с Кабулом
© AFP 2019 / Emmanuel Dunand
Боевик талибана на границе с Кабулом . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп на переговорах в Вашингтоне 22 июля призовет премьера Пакистана Имрана Хана надавить на движение "Талибан" с целью урегулирования в Афганистане, сообщила журналистам в ходе телефонного брифинга высокопоставленный представитель администрации США.
"Мы благодарны за первоначальные шаги, предпринятые правительством Пакистана... Мы просим надавить на "Талибан" с целью постоянного прекращения огня и участия во внутриафганском мирном процессе, который будет включать афганское правительство", - сообщила представитель администрации.
Также Трамп и Хан обсудят борьбу с терроризмом, оборону, энергию и торговлю, сказала она. США призовут Пакистан "углубить усилия по преследованию терроризма" на пакистанской территории, уточнила она.
США ведут с талибами переговоры об урегулировании в Афганистане и выводе американских войск. Эти переговоры не раз вызывали недовольство правительства Афганистана, которое на эти переговоры не приглашали. Официальной позицией США остается, что власти страны должны участвовать в процессе.
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АфганистанПакистанТалибанСШАВ мире
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