В ЛНР заявили об активизации украинских силовиков у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Украинские силовики активизировались вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий.

"На протяжении нескольких дней нашей разведкой фиксируется активизация противника вдоль всей линии боевого соприкосновения", - рассказал Осадчий.

Он уточнил, что одновременно с этим в районах населённых пунктов Золотое и Станица Луганская Народная милиция зафиксировала прибытие съёмочных групп телеканалов ICTV и ТРК "УКРАИНА" в сопровождении офицеров 72-го центра психологических операций.

"По полученной нами из штаба ООС информации, активность диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника и работа представителей украинских СМИ имеет прямую связь", - считает Осадчий.

По данным Народной милиции, центром психологических операций ВС Украины запланирован ряд провокаций для обострения ситуации на линии соприкосновения и повышения авторитета политиков, выступающих за силовое разрешение конфликта в Донбассе перед выборами в Верховную раду Украины.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.