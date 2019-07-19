В ЛНР заявили об активизации украинских силовиков у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 19 июл - РИА Новости. Украинские силовики активизировались вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу журналистам начальник пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий.
"На протяжении нескольких дней нашей разведкой фиксируется активизация противника вдоль всей линии боевого соприкосновения", - рассказал Осадчий.
Он уточнил, что одновременно с этим в районах населённых пунктов Золотое и Станица Луганская Народная милиция зафиксировала прибытие съёмочных групп телеканалов ICTV и ТРК "УКРАИНА" в сопровождении офицеров 72-го центра психологических операций.
"По полученной нами из штаба ООС информации, активность диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника и работа представителей украинских СМИ имеет прямую связь", - считает Осадчий.
По данным Народной милиции, центром психологических операций ВС Украины запланирован ряд провокаций для обострения ситуации на линии соприкосновения и повышения авторитета политиков, выступающих за силовое разрешение конфликта в Донбассе перед выборами в Верховную раду Украины.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.