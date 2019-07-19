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РИА Новости

Еще двух членов банды Басаева осудили за нападение на военных в Дагестане

Вчера, 16:01
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Двое участников банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба осуждены на 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима за нападение на российских военнослужащих в Дагестане в 1999 году, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, в середине июля 1999 года жители Ставропольского края Арсламби Ачетыров и Тимур Отегенов вступили в банду под руководством Басаева и Хаттаба.
Сообщается, что с 7 по 24 августа 1999 года около одной тысячи боевиков совершили посягательство на жизнь военнослужащих ВС РФ, которые обеспечивали общественную безопасность и наводили конституционный порядок на территории Ботлихского района в Дагестане. В результате массированного обстрела были убиты 33 человека, ранены 34 граждан. Подчеркивается, что "по не зависящим от участников банды обстоятельствам не пострадали пятеро военнослужащих". В результате обстрела участников банды, в том числе Ачетырова и Отегенова, убиты 33 человека, причинены телесные повреждения 34 гражданам.
"Приговором суда Ачетырову и Отегенову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы каждому с отбыванием в колонии строго режима", - говорится в сообщении.
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По данным СК, по уголовному делу 28 человек объявлены в федеральный и международный розыск. Уголовное преследование семи боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их смертью. На данный момент по делу привлекаются еще три участника нападения, причастность которых проверяется.
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