Еще двух членов банды Басаева осудили за нападение на военных в Дагестане

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Двое участников банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба осуждены на 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима за нападение на российских военнослужащих в Дагестане в 1999 году, сообщается на сайте СК РФ.

По данным следствия, в середине июля 1999 года жители Ставропольского края Арсламби Ачетыров и Тимур Отегенов вступили в банду под руководством Басаева и Хаттаба.

Сообщается, что с 7 по 24 августа 1999 года около одной тысячи боевиков совершили посягательство на жизнь военнослужащих ВС РФ, которые обеспечивали общественную безопасность и наводили конституционный порядок на территории Ботлихского района в Дагестане. В результате массированного обстрела были убиты 33 человека, ранены 34 граждан. Подчеркивается, что "по не зависящим от участников банды обстоятельствам не пострадали пятеро военнослужащих". В результате обстрела участников банды, в том числе Ачетырова и Отегенова, убиты 33 человека, причинены телесные повреждения 34 гражданам.

"Приговором суда Ачетырову и Отегенову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы каждому с отбыванием в колонии строго режима", - говорится в сообщении.