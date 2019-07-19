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РИА Новости
Тюменская область

Тюменская область намерена увеличить объемы агроэкспорта вдвое к 2024 году

Вчера, 15:59
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор
Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ТЮМЕНЬ, 19 июл – РИА Новости. Тюменская область планирует через пять лет увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса почти в два раза, с 14,9 миллионов долларов в 2018 году до 28,4 миллионов долларов, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
"Для решения поставленной задачи региону предстоит нарастить валовой сбор зерновых до 1,6 миллиона тонн, а масличных культур – до 54,2 тысячи тонн. Также необходимо увеличить производство скота и птицы до 166,1 тысячи тонн", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что основными точками роста до 2024 года для Тюменской области являются экспорт мясной и молочной продукции, продуктов питания и прочей продукции АПК.
Чтобы развивать экспортное направление, руководство Тюменской области предложило включить регион в перечень субъектов Российской Федерации, с территории которых могут осуществляться поставки, субсидируемые в части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным транспортом, сообщается на сайте правительства.
"Мы готовы рассматривать новые формы поддержки в АПК, учитывая, что продукция должна быть экспортоориентированной", – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
Город Тюмень
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Тюменская областьАлександр Моор
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