Тюменская область намерена увеличить объемы агроэкспорта вдвое к 2024 году

ТЮМЕНЬ, 19 июл – РИА Новости. Тюменская область планирует через пять лет увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса почти в два раза, с 14,9 миллионов долларов в 2018 году до 28,4 миллионов долларов, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Для решения поставленной задачи региону предстоит нарастить валовой сбор зерновых до 1,6 миллиона тонн, а масличных культур – до 54,2 тысячи тонн. Также необходимо увеличить производство скота и птицы до 166,1 тысячи тонн", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что основными точками роста до 2024 года для Тюменской области являются экспорт мясной и молочной продукции, продуктов питания и прочей продукции АПК.

Чтобы развивать экспортное направление, руководство Тюменской области предложило включить регион в перечень субъектов Российской Федерации, с территории которых могут осуществляться поставки, субсидируемые в части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным транспортом, сообщается на сайте правительства.