Суд в Киеве ушел на совещание по делу Вышинского

КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Суд в Киеве ушел в совещательную комнату для вынесения решения о продлении меры пресечения руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, которого подозревают в госизмене.

Прокуратура просит продлить арест на два месяца. Прокурор мотивировал ходатайство тем, что у Вышинского есть гражданство РФ и он может покинуть территорию Украины, а также оказывать давление на свидетелей. Защита выступила против продления меры и просит суд отпустить Вышинского под личное обязательство.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.