Защита просит суд в Киеве отпустить Вышинского под личное обязательство

КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Защита против продления на два месяца ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого подозревают в госизмене, просит суд отпустить его под личное обязательство.

"Прошу суд отказать в содержании под стражей и заменить на меру, не связанную с содержанием под стражей, в частности, на личное обязательство", - заявил адвокат Вышинского Андрей Доманский.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.