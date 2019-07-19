Власти уничтожили сбежавших на востоке Франции бизонов, сообщили СМИ

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Власти департамента Верхняя Савойя на востоке Франции заявили о том, что стадо бизонов, сбежавших с территории фермы по их разведению, было уничтожено, сообщает местная газета Власти департамента Верхняя Савойя на востоке Франции заявили о том, что стадо бизонов, сбежавших с территории фермы по их разведению, было уничтожено, сообщает местная газета Dauphine Libere

Ранее сообщалось, что побег стада, состоящего из особей от 300 до 600 килограммов весом, а также двух телят, произошел в среду утром из поместья в департаменте Верхняя Савойя. Поскольку усилия специалистов из Национального управления по охоте и дикой фауне вернуть животных назад оказались безрезультатными, было решено уничтожить все стадо.

Около 9 часов по местному времени (10.00 мск) стадо было уничтожено. На место прибыло большое число сотрудников жандармерии, чтобы регулировать доступ на территорию жителей этой области. Власти занимаются эвакуацией тел животных при помощи вертолета.

По последней информации в стаде было 19, а не 20 бизонов, о чем сообщает агентство Франс Пресс.

"Стадо... было забито без каких-либо происшествий или травм среди мобилизованных людей", - заявила представитель префектура Орели Лебуржуа агентству.