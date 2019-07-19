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РИА Новости

Власти уничтожили сбежавших на востоке Франции бизонов, сообщили СМИ

Вчера, 14:45
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© РИА Новости / Константин ЧалабовБизоны
Бизоны
© РИА Новости / Константин Чалабов
Бизоны. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Власти департамента Верхняя Савойя на востоке Франции заявили о том, что стадо бизонов, сбежавших с территории фермы по их разведению, было уничтожено, сообщает местная газета Dauphine Libere.
Ранее сообщалось, что побег стада, состоящего из особей от 300 до 600 килограммов весом, а также двух телят, произошел в среду утром из поместья в департаменте Верхняя Савойя. Поскольку усилия специалистов из Национального управления по охоте и дикой фауне вернуть животных назад оказались безрезультатными, было решено уничтожить все стадо.
Сбежавшие зубры вернулись в питомник Приокско-Террасного заповедника
4 октября 2017, 15:08Заповедные земли России
Сбежавшие зубры вернулись в питомник Приокско-Террасного заповедникаЖивотные сбежали из вольера 10 июля этого года, когда ураган повалил деревья на ограду.
Около 9 часов по местному времени (10.00 мск) стадо было уничтожено. На место прибыло большое число сотрудников жандармерии, чтобы регулировать доступ на территорию жителей этой области. Власти занимаются эвакуацией тел животных при помощи вертолета.
По последней информации в стаде было 19, а не 20 бизонов, о чем сообщает агентство Франс Пресс.
"Стадо... было забито без каких-либо происшествий или травм среди мобилизованных людей", - заявила представитель префектура Орели Лебуржуа агентству.
Со ссылкой на агентство также сообщалось, что власти отказались от идеи усыпить животных, поскольку это потребовало бы слишком большого объема анестетических веществ без гарантии, что их удастся ввести наиболее эффективным образом. Бизоны составляли большинство поголовья, которое местный животновод выращивает для поставок мяса в рестораны в поместье рядом с горой Арбуа.
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