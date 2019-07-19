Судно с российским экипажем застряло в Шотландии из-за проблем с зарплатой

ЛОНДОН, 19 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Судно с российским экипажем застряло в порту шотландского Эдинбурга из-за проблем с выплатой зарплаты команде, компания-оператор занимается урегулированием финансовых вопросов, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Эдинбурге.
"Генеральному консульству известно о том, что в порту Лит (Эдинбург) стоит судно "Александр Твардовский" под флагом Островов Кука с российским экипажем. У экипажа возникли проблемы с оплатой труда. Моряки судна в генконсульство не обращались и о своем задержании не информировали", - сказал представитель дипмиссии.
По его словам, представитель генконсульства посетил судно, переговорил с капитаном и командой и убедился в том, что экипаж располагает всем необходимым на период стоянки, в том числе продуктами питания.
"На судне находится представитель компании-оператора, который занимается урегулированием финансовых вопросов. В ближайшие дни будут оформлены необходимые сертификаты, истекшие за период вынужденной стоянки, и судно покинет порт Лит", - сказал дипломат.
Он пояснил, что ситуация не является чем-то новым в отрасли – в ряде европейских стран представители международного профсоюза моряков пытаются таким образом заставить моряков российского торгового флота вступить в этот профсоюза и выплачивать членские взносы.
Российский координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) Сергей Фишов, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что судно покрыто коллективным договором ITF. Согласно онлайн-порталу организации, срок действия договора - до 15 января 2020 года. Также в материалах международной организации содержатся сведения, что инспекция ITF побывала на борту 24 июня 2019 года во время пребывания судна в порту Лит (Эдинбург). По словам Фишова, моряки обращались к инспектору ITF с жалобами на невыплату заработной платы.