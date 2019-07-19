Судно с российским экипажем застряло в Шотландии из-за проблем с зарплатой

ЛОНДОН, 19 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Судно с российским экипажем застряло в порту шотландского Эдинбурга из-за проблем с выплатой зарплаты команде, компания-оператор занимается урегулированием финансовых вопросов, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Эдинбурге.

"Генеральному консульству известно о том, что в порту Лит (Эдинбург) стоит судно "Александр Твардовский" под флагом Островов Кука с российским экипажем. У экипажа возникли проблемы с оплатой труда. Моряки судна в генконсульство не обращались и о своем задержании не информировали", - сказал представитель дипмиссии.

По его словам, представитель генконсульства посетил судно, переговорил с капитаном и командой и убедился в том, что экипаж располагает всем необходимым на период стоянки, в том числе продуктами питания.

"На судне находится представитель компании-оператора, который занимается урегулированием финансовых вопросов. В ближайшие дни будут оформлены необходимые сертификаты, истекшие за период вынужденной стоянки, и судно покинет порт Лит", - сказал дипломат.

Он пояснил, что ситуация не является чем-то новым в отрасли – в ряде европейских стран представители международного профсоюза моряков пытаются таким образом заставить моряков российского торгового флота вступить в этот профсоюза и выплачивать членские взносы.