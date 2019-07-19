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РИА Новости

Стрелок из Крайстчерча попросил перенести судебный процесс в другой город

Вчера, 13:29
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© AP Photo / Mark BakerСтрельба в мечети в Новой Зеландии
Стрельба в мечети в Новой Зеландии
© AP Photo / Mark Baker
Стрельба в мечети в Новой Зеландии. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Защита австралийца Брентона Тарранта, обвиняемого в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, подала ходатайство в Верховный суд Крайстчерча о переносе судебного процесса в другой город, передает газета New Zealand Herald со ссылкой на одного из адвокатов подсудимого Шейна Тэйта.
Адвокат не стал комментировать причины данной просьбы, но отметил, что альтернативными местами проведения суда могут стать Окленд или Веллингтон. Он также выразил надежду, что дата для заслушивания доводов будет назначена на август.
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Как сообщает издание, перенос может быть одобрен, если судья "будет убежден, что в интересах правосудия разбирательство должно быть рассмотрено в другом городе или заседании".
"Одна из проблем заключается в том, что вы не можете найти 12 человек, которые будут действовать беспристрастно в отношении события, которое произошло в их сообществе", - приводит издание слова представителя кафедры уголовного права университета Окленда Кили Квинс. По ее мнению, в настоящее время, когда современные технологии позволяют любому новозеландцу быть в курсе событий, веских оснований для переноса заседания в другой город нет.
В двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) 15 марта произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту. Таррант снимал нападение на одну из мечетей на видео и вел прямую трансляцию в социальных сетях. Как сообщила пресс-служба Facebook, в первые 24 часа после стрельбы были удалены более 1,5 миллиона видеозаписей, на которых была запечатлена стрельба в Крайстчерче.
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