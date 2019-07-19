Стрелок из Крайстчерча попросил перенести судебный процесс в другой город

"Одна из проблем заключается в том, что вы не можете найти 12 человек, которые будут действовать беспристрастно в отношении события, которое произошло в их сообществе", - приводит издание слова представителя кафедры уголовного права университета Окленда Кили Квинс. По ее мнению, в настоящее время, когда современные технологии позволяют любому новозеландцу быть в курсе событий, веских оснований для переноса заседания в другой город нет.