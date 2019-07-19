Минздрав назвал учреждения, оказывающие высокотехнологичную помощь вне ОМС

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Минздрав РФ утвердил перечень государственных учреждений на 2020 год, которые могут оказывать высокотехнологичную медпомощь, не включенную в систему обязательного медицинского страхования (ОМС), соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Ранее сообщалось, что количество пациентов, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, значительно увеличилось в России за последние годы, в 2018 году она была оказана более 1 миллиону человек.
"Приказываю: утвердить перечень федеральных государственных учреждений, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации, на 2020 год", - говорится в документе.