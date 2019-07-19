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РИА Новости

Минздрав назвал учреждения, оказывающие высокотехнологичную помощь вне ОМС

Вчера, 11:37
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© FotoliaПрибор для МРТ
Прибор для МРТ
© Fotolia
Прибор для МРТ. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Минздрав РФ утвердил перечень государственных учреждений на 2020 год, которые могут оказывать высокотехнологичную медпомощь, не включенную в систему обязательного медицинского страхования (ОМС), соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Ранее сообщалось, что количество пациентов, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, значительно увеличилось в России за последние годы, в 2018 году она была оказана более 1 миллиону человек.
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"Приказываю: утвердить перечень федеральных государственных учреждений, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации, на 2020 год", - говорится в документе.
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Министерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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