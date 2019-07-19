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РИА Новости

Из лагеря в Крыму госпитализировали еще одного ребенка

Вчера, 11:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. Еще один ребенок госпитализирован после отравления из детского оздоровительного лагеря "Лучистый" под Евпаторией, один ребенок выписан в связи с обращением родителей, в больнице остаются 55 человек, сообщили в пресс-службе минздрава Крыма.
Как ранее сообщили РИА Новости в минздраве региона, число детей и вожатых, госпитализированных в больницу Евпатории из местного лагеря, составляло 57 человек. Причиной отравления, по данным крымского Роспотребнадзора, стали сотрудники столовой, которые были переносчиками норовирусной инфекции. Медики диагноз заболевших не обнародовали.
"Восемнадцатого июля в инфекционное отделение был госпитализирован еще один ребенок. В связи с обращением родителей 18 июля был выписан один ребенок, поступивший из ДОЛ "Лучистый" на стационарное лечение в ГБУЗ РК "Евпаторийская городская больница. Угрозы жизни находящимся на лечении пациентам нет", - говорится в сообщении.
В четверг также по просьбе родителей были выписаны два ребенка. В больнице на лечении остаются 55 человек - 50 детей и пять вожатых.
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