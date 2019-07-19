Участники совещания по Договору об Антарктике приняли Пражскую декларацию

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Участники Консультативного совещания по Договору об Антарктике единогласно приняли Пражскую декларацию, сообщил департамент информации и печати МИД РФ.

Как сообщает МИД РФ, в Праге 1-11 июля состоялось 42-е Консультативное совещание по Договору об Антарктике (КСДА). В ходе Совещания "был рассмотрен широкий круг вопросов функционирования Системы Договора об Антарктике и регулирования деятельности в данном регионе, в том числе проведения научных исследований, управления воздушными операциями, регламентации туристической и иной неправительственной деятельности".

"Все участники КСДА подтвердили приверженность положениям Договора, а также другим инструментам Системы Договора об Антарктике. Подобная общность взглядов во многом определила конструктивную и подчеркнуто дружественную атмосферу на Совещании", - говорится в сообщении.