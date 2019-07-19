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РИА Новости

Участники совещания по Договору об Антарктике приняли Пражскую декларацию

Вчера, 11:02
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© РИА Новости / Алексей НикольскийАнтарктида
Антарктида
© РИА Новости / Алексей Никольский
Антарктида. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Участники Консультативного совещания по Договору об Антарктике единогласно приняли Пражскую декларацию, сообщил департамент информации и печати МИД РФ.
Как сообщает МИД РФ, в Праге 1-11 июля состоялось 42-е Консультативное совещание по Договору об Антарктике (КСДА). В ходе Совещания "был рассмотрен широкий круг вопросов функционирования Системы Договора об Антарктике и регулирования деятельности в данном регионе, в том числе проведения научных исследований, управления воздушными операциями, регламентации туристической и иной неправительственной деятельности".
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"Все участники КСДА подтвердили приверженность положениям Договора, а также другим инструментам Системы Договора об Антарктике. Подобная общность взглядов во многом определила конструктивную и подчеркнуто дружественную атмосферу на Совещании", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "единогласно принята Пражская декларация в ознаменование 60-летия Договора об Антарктике, насчитывающего на сегодняшний день 54 государства-члена".
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