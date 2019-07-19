Пианист Денис Мацуев даст концерт в подмосковной Истре

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости . Благотворительный концерт пианиста Дениса Мацуева состоится 23 июля в Воскресенском Ново-Иерусалимском мужском монастыре в городском округе Истра Московской области, говорится в пресс-релизе министерства культуры Подмосковья.

"Денис Мацуев исполнит самые известные произведения великих русских композиторов, а также произведения собственного сочинения", - сообщает ведомство.

Отмечается, что концерт будет проходить в формате open air, попасть на мероприятие можно бесплатно.