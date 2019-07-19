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Пианист Денис Мацуев даст концерт в подмосковной Истре

Вчера, 10:19
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© РИА НовостиПианист Денис Мацуев во время записи подкаста для МИА "Россия сегодня"
Пианист Денис Мацуев во время записи подкаста для МИА Россия сегодня
© РИА Новости
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Благотворительный концерт пианиста Дениса Мацуева состоится 23 июля в Воскресенском Ново-Иерусалимском мужском монастыре в городском округе Истра Московской области, говорится в пресс-релизе министерства культуры Подмосковья.
"Денис Мацуев исполнит самые известные произведения великих русских композиторов, а также произведения собственного сочинения", - сообщает ведомство.
Отмечается, что концерт будет проходить в формате open air, попасть на мероприятие можно бесплатно.
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Новости ПодмосковьяДенис Мацуев
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