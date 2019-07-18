СК возбудил дело в отношении экс-гендиректора Антипинского НПЗ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении бывшего генерального директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода, который подозревается в заключении заведомо невыгодного договора с ущербом предприятию более 35 миллионов рублей, сообщает в четверг СУСК по Тюменской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора АО "Антипинский нефтеперерабатывающий завод", - говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи УК РФ "Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства".

Экс-гендиректору грозит до четырех лет лишения свободы.

По версии следствия, подозреваемый заключил заведомо невыгодный договор купли-продажи имущества завода, чем причинил предприятию ущерб на сумму более 35 миллионов рублей.