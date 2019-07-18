Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T20:23Z
https://ria.ru/20190718/1556671489.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

СК возбудил дело в отношении экс-гендиректора Антипинского НПЗ

Вчера, 20:23
252
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении бывшего генерального директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода, который подозревается в заключении заведомо невыгодного договора с ущербом предприятию более 35 миллионов рублей, сообщает в четверг СУСК по Тюменской области.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора АО "Антипинский нефтеперерабатывающий завод", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи УК РФ "Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства".
Экс-гендиректору грозит до четырех лет лишения свободы.
Дмитрий Мазуров в зале заседаний Тверского суда Москвы
Вчера, 00:05
"Новый поток" не согласен с обвинениями в адрес Мазурова
По версии следствия, подозреваемый заключил заведомо невыгодный договор купли-продажи имущества завода, чем причинил предприятию ущерб на сумму более 35 миллионов рублей.
В настоящее время следствие устанавливает местонахождение подозреваемого. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, в том числе, проводится работа по выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности, уточняет СУСК.
200000
Обсудить 0
Следственный комитет РФРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
В ООН надеются, что стороны будут соблюдать СВПД
РИА
Новости
Суд арестовал и. о. главы минстроя Астраханской области
Отвод сил возможен только при соблюдении перемирия, заявили в ДНР
В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках
Лента
новостей
В Марокко приговорили к казни обвиняемых в убийстве скандинавских туристок
Задержанный Ираном танкер шел под британским флагом, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп осудил призывы сторонников выслать конгрессвуман-мусульманку
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
Госдума поддержала законопроект о замене штрафа на предупреждение для НКО
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
В Индии назвали условия закупки Су-57
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Трамп заявил, что США не рассматривают санкции против Турции из-за С-400
Акция у здания телекомпании Рустави 2 в Тбилиси
В Грузии уволили гендиректора телеканала "Рустави 2"
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД назвали условие для срочного оформления дипломатических виз учителям
В Пензенской области три подростка избили девочку
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 12 июля 2019
Путин подписал поправки в бюджет на 2019 год
Цистерны в нефтеналивном порту
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:23В "Транснефти" обсудят урегулирование последствий ЧП на "Дружбе"
10:22В МИД рассказали о ситуации с задержанными украинскими моряками
10:19В Перми проверят данные о невыплате зарплаты работникам Black Star Burger
10:18В российском МИД рассказали об украинских вариантах обмена задержанными
10:17Итоги выборов в Раду покажут, пойдет ли Киев по пути мира, заявил Карасин
10:17Лавров встретился с премьером Северного Рейна-Вестфалии
10:15Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
10:13Руководство "Сибирского гурмана" заподозрили в уклонении от уплаты налогов
10:12Москва надеется, что суд в Киеве освободит Вышинского
10:10Пострадавшие при ЧП в Шереметьево получили легкие травмы
10:10Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона рублей
10:08Из психоневрологической больницы на Урале эвакуировали людей из-за пожара
10:07Лавров обсудил строительство "Северного потока — 2" в ходе визита в ФРГ
10:04МИД: говорить о компенсации для Минска по налоговому маневру некорректно
09:57OneWeb откроет завод в США для производства спутников связи
09:55Прокуратура начала проверку после вынужденной посадки Utair на Урале
09:55Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49 В ДТП на встрече автолюбителей недалеко от Лондона пострадали 14 человек
09:49На заводе "Сибирский гурман" под Новосибирском начались обыски
09:39В Крыму нашли живой пропавшую девочку
Лента новостейМолния