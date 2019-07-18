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РИА Новости
Новости Подмосковья

Подмосковных льготников обеспечили необходимыми лекарствами

Вчера, 20:30
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© РИА Новости / Денис АбрамовГотовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода
Готовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Министр здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова заверила, что в регионе успешно решается проблема обеспечения льготников необходимыми лекарствами. Об этом сообщил телеканал "360".
Министр уточнила, что на сегодняшний день количество региональных и федеральных льготников близко к 700 тысячам. По словам Мухтасаровой, благодаря слаженной работе минздрава, центра управления регионом и служб, которые осуществляют дозавоз препаратов, удалось в четко регламентированные сроки сделать так, чтобы число необеспеченных рецептов равнялось нулю. Сейчас их количество на отсроченном обеспечении не превышает 100–150.
"Мы понимаем, что люди, которым нужен препарат, идут в поликлинику, получают рецепт, и он должен быть отоварен не позднее, чем в 10–15 дней", – обозначила министр.
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