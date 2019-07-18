Подмосковных льготников обеспечили необходимыми лекарствами

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Министр здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова заверила, что в регионе успешно решается проблема обеспечения льготников необходимыми лекарствами. Об этом сообщил телеканал "360".
Министр уточнила, что на сегодняшний день количество региональных и федеральных льготников близко к 700 тысячам. По словам Мухтасаровой, благодаря слаженной работе минздрава, центра управления регионом и служб, которые осуществляют дозавоз препаратов, удалось в четко регламентированные сроки сделать так, чтобы число необеспеченных рецептов равнялось нулю. Сейчас их количество на отсроченном обеспечении не превышает 100–150.
"Мы понимаем, что люди, которым нужен препарат, идут в поликлинику, получают рецепт, и он должен быть отоварен не позднее, чем в 10–15 дней", – обозначила министр.