Подмосковных льготников обеспечили необходимыми лекарствами

Министр уточнила, что на сегодняшний день количество региональных и федеральных льготников близко к 700 тысячам. По словам Мухтасаровой, благодаря слаженной работе минздрава, центра управления регионом и служб, которые осуществляют дозавоз препаратов, удалось в четко регламентированные сроки сделать так, чтобы число необеспеченных рецептов равнялось нулю. Сейчас их количество на отсроченном обеспечении не превышает 100–150.