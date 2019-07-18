Макрон заявил о желании продвигаться по всем аспектам кризиса в Сирии

ПАРИЖ, 18 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о желании продвигаться по всем аспектам сирийского кризиса в рамках франко-российского механизма координации по Сирии, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Урегулирование в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.