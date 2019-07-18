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РИА Новости
Война в Сирии

Макрон заявил о желании продвигаться по всем аспектам кризиса в Сирии

Вчера, 20:15
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 18 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о желании продвигаться по всем аспектам сирийского кризиса в рамках франко-российского механизма координации по Сирии, говорится в коммюнике Елисейского дворца.
"Касаясь Сирии, президент республики подчеркнул желание продвигаться по всем аспектами кризиса в рамках франко-российского механизма координации, созданного в Санкт-Петербурге", - отмечается в сообщении.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон в телефонном разговоре отметили принципиальное значение достижения политического урегулирования в Сирии и преодоления последствий конфликта.
Урегулирование в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 20:13
Лавров анонсировал сдвиги в формировании конституционного комитета Сирии
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Война в СирииЭммануэль МакронВладимир ПутинФранцияСирияРоссияВ мире
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