Лавров анонсировал сдвиги в формировании конституционного комитета Сирии

БОНН (Германия), 18 июл - РИА Новости. Есть основания полагать, что скоро можно будет говорить о позитивных сдвигах в формировании конституционного комитета Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы над этим (формированием конституционного комитета) активно работаем вместе с нашими партнерами по астанинскому формату, вместе с представителем генсека ООН господином Педерсеном, стремясь достичь таких решений, которые будут удовлетворять и правительство, и оппозицию", - сказал Лавров.
"Есть основания полагать, что скоро мы сможем рассказать о достигнутых позитивных результатах", - добавил министр в ходе пресс-конференции с немецким коллегой Хайко Маасом.
Урегулирование в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.