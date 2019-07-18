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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров анонсировал сдвиги в формировании конституционного комитета Сирии

Вчера, 20:13
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Антон Денисов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
БОНН (Германия), 18 июл - РИА Новости. Есть основания полагать, что скоро можно будет говорить о позитивных сдвигах в формировании конституционного комитета Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы над этим (формированием конституционного комитета) активно работаем вместе с нашими партнерами по астанинскому формату, вместе с представителем генсека ООН господином Педерсеном, стремясь достичь таких решений, которые будут удовлетворять и правительство, и оппозицию", - сказал Лавров.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 18 января 2019
Вчера, 19:12
Маас отметил усилия России в вопросе политического процесса в Сирии
"Есть основания полагать, что скоро мы сможем рассказать о достигнутых позитивных результатах", - добавил министр в ходе пресс-конференции с немецким коллегой Хайко Маасом.
Урегулирование в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.
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Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииХайко МаасСергей ЛавровГерманияСирияРоссия
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