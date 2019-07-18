Лавров анонсировал сдвиги в формировании конституционного комитета Сирии

БОНН (Германия), 18 июл - РИА Новости. Есть основания полагать, что скоро можно будет говорить о позитивных сдвигах в формировании конституционного комитета Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы над этим (формированием конституционного комитета) активно работаем вместе с нашими партнерами по астанинскому формату, вместе с представителем генсека ООН господином Педерсеном, стремясь достичь таких решений, которые будут удовлетворять и правительство, и оппозицию", - сказал Лавров.

"Есть основания полагать, что скоро мы сможем рассказать о достигнутых позитивных результатах", - добавил министр в ходе пресс-конференции с немецким коллегой Хайко Маасом.