Отставные военные захватили блокпост у парламента Ливана, сообщили СМИ

В апреле в ливанских СМИ все чаще стали появляться сообщения о намерении правительства внести ряд поправок при формировании нового государственного бюджета. В первую очередь появились сообщения о возможном сокращении зарплат государственным служащим, увеличении налогов и уменьшении социальных обязательств, в том числе пенсий и медицинского страхования отставных военных.

Еще до официальных решений и принятия законов эта информация привела к массовым забастовкам профсоюзов в стране, в том числе военнослужащих, достигших пенсионного возраста, которые обещали не допустить сокращения их зарплат, даже если придется применить силу. К военным присоединились преподаватели, судьи и сотрудники социального обеспечения. Также на несколько дней объявили о забастовке сотрудники центрального банка, что привело к прекращению работы местной биржи и блокированию банковских переводов.