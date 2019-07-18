Отставные военные захватили блокпост у парламента Ливана, сообщили СМИ

ДАМАСК, 18 июл - РИА Новости. Отставные военные захватили блокпост отрядов по борьбе с беспорядками в Бейруте в районе парламента Ливана, сообщает агентство NNA.
"Военные в отставке захватили блокпост отрядов по борьбе с беспорядками в районе парламента Ливана одновременно с началом заседания парламента, протестуя против бюджета", - сообщает агентство.
По данным агентства, предпринимаются меры по деэскалации ситуации.
В апреле в ливанских СМИ все чаще стали появляться сообщения о намерении правительства внести ряд поправок при формировании нового государственного бюджета. В первую очередь появились сообщения о возможном сокращении зарплат государственным служащим, увеличении налогов и уменьшении социальных обязательств, в том числе пенсий и медицинского страхования отставных военных.
Еще до официальных решений и принятия законов эта информация привела к массовым забастовкам профсоюзов в стране, в том числе военнослужащих, достигших пенсионного возраста, которые обещали не допустить сокращения их зарплат, даже если придется применить силу. К военным присоединились преподаватели, судьи и сотрудники социального обеспечения. Также на несколько дней объявили о забастовке сотрудники центрального банка, что привело к прекращению работы местной биржи и блокированию банковских переводов.