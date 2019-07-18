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РИА Новости

Небензя призвал расширить присутствие миссии ООН в Йемене

Вчера, 18:58
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© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкВасилий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 18 июл – РИА Новости. Дальнейшее развертывание международного присутствия будет способствовать разъединению сил в Ходейде и поможет стабилизации ситуации в Йемене, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая в ходе заседания Совбеза.
"Мы все вместе проголосовали в поддержку продления мандата миссии ООН в поддержку соглашения по Ходейде. Уверены, что дальнейшее развертывание международного присутствия будет способствовать процессу разъединения противоборствующих сил в самом городе, окажет содействие стабилизации положения в Йемене в целом", - сказал Небензя.
По его словам, Россия будет и далее "оказывать содействие ооновскому посредничеству в Йемене в национальном качестве, а также как член пятерки постоянных членов Совета Безопасности".
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой - правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.
Повстанцы-хуситы на улице Саны
2 июля, 20:15
Стороны конфликта в Йемене привержены мирному урегулированию, заявили в ООН
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Василий НебензяЙеменООНРоссияВ мире
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