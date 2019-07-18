Небензя призвал расширить присутствие миссии ООН в Йемене

ООН, 18 июл – РИА Новости. Дальнейшее развертывание международного присутствия будет способствовать разъединению сил в Ходейде и поможет стабилизации ситуации в Йемене, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая в ходе заседания Совбеза.

"Мы все вместе проголосовали в поддержку продления мандата миссии ООН в поддержку соглашения по Ходейде. Уверены, что дальнейшее развертывание международного присутствия будет способствовать процессу разъединения противоборствующих сил в самом городе, окажет содействие стабилизации положения в Йемене в целом", - сказал Небензя.

По его словам, Россия будет и далее "оказывать содействие ооновскому посредничеству в Йемене в национальном качестве, а также как член пятерки постоянных членов Совета Безопасности".