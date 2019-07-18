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РИА Новости
Нижегородская область

В нижегородском Дзержинске откроется производство газовых баллонов

Вчера, 17:52
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Производство полимерно-композитных газовых баллонов четвертого поколения откроется в Дзержинске Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин.
Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил получение льготного займа АО "ДПО "Пластик" из Нижегородской области на 500 миллионов рублей по программе "Комплектующие изделия". В ближайшее время проект должен рассмотреть наблюдательный совет Фонда.
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"В Дзержинске появится первое в России импортозамещающее производство полимерно-композитных газовых баллонов четвертого поколения мощностью 60 тысяч единиц продукции в год. Общая стоимость проекта - 1,25 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Газовые баллоны устанавливаются на транспортные средства и предназначены для транспортирования и хранения сжатого природного газа и его использования в качестве моторного топлива.
"Основное преимущество таких баллонов – взрывобезопасность, малый вес и отсутствие коррозии. Кроме того, полимерно-композитные баллоны обладают повышенной ударостойкостью и отсутствием усталостных дефектов, свойственных металлам, что позволяет увеличить срок их использования в два-три раза", - добавил Никитин.
Глава региона подчеркнул, что на новом производстве планируется создать более 130 рабочих мест.
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"С самого начала работы в регионе я поставил задачу активизировать работу с федеральными институтами развития, в том числе, с ФРП. Привлечение дополнительных федеральных средств в Нижегородскую область позволит открыть здесь новые предприятия, расширить уже действующие компании, что, в свою очередь, скажется на благосостоянии нижегородцев, ведь это новые рабочие места, возможность повышать зарплаты сотрудников за счет роста производства", - заявил Никитин.
Губернатор Нижегородской области в марте 2019 года принял решение о докапитализации регионального Фонда развития промышленности (ФРП НО) на 100 миллионов рублей, что позволит расширить доступ регионального бизнеса как к региональным льготным займам, так и к федеральным в рамках программ софинансирования регионального ФРП.
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