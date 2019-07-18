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РИА Новости

Эксперт призвал упростить получение российских паспортов для всех русских

Вчера, 17:35
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в связи с упрощением получения гражданства РФ всем жителям Донецкой и Луганской областей Украины предлагает упростить получение гражданства РФ для всех русских, независимо от места их рождения и проживания.
Президент России Владимир Путин в среду подписал указ, который упростил получение гражданства РФ всем жителям Донецкой и Луганской областей, а не только из самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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"Следующим указом, наверное, было бы правильно поменять нынешнюю миграционную российскую политику в сторону упрощения получения гражданства для всех русских, вне зависимости от места их рождения и проживания и, наконец, стать такой же страной, которой является Израиль для евреев, Германия для немцев и так далее", - сказал Бондаренко на круглом столе, организованном МИА "Россия сегодня".
По его словам, этого "очень давно ждут от России люди, которые считают себя русскими с точки зрения ментальности, культуры, языка, в разных районах Украины, не только в Луганске и Донецке".
Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 24 апреля. Меньше чем через неделю в селе Покровское Ростовской области открылся Центр выдачи российских паспортов в упрощенном порядке для жителей ДНР, а в Новошахтинске - для жителей ЛНР. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР.
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