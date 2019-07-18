В Великобритании назвали самую исполняемую песню XXI века

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Компания по лицензированию музыки подсчитала, что самой исполняемой песней 21-го века в Великобритании является композиция ирландской рок-группы Snow Patrol "Chasing Cars", Компания по лицензированию музыки подсчитала, что самой исполняемой песней 21-го века в Великобритании является композиция ирландской рок-группы Snow Patrol "Chasing Cars", сообщает Billboard.

Сингл, выпущенный в 2006 году, "Chasing Cars" звучал с тех пор практически на каждой свадьбе и во многих фильмах и сериалах, например, в "Анатомии страсти", "Дневниках вампира", "Холме одного дерева".

Фронтмен Snow Patrol Гари Лайтбоди объяснил успех песни тем, что она "открытая и простая".

В 2007 году "Chasing Cars" номинировали на "Грэмми". Однако тогда она уступила песне "Dani California" американской рок-группы Red Hot Chili Peppers.

Тем не менее, только в прошлом году "Chasing Cars" исполнялась на британском радио более 12 тысяч раз, о чем рассказали музыканты Snow Patrol в Инстаграме.