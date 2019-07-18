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РИА Новости

Путин обязал регионы включать в прогноз развития данные о трудовых ресурсах

Вчера, 17:02
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии
© РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении сведений, включаемых в прогнозы социально-экономического развития региона, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ, проект которого был внесен группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой, предусматривает включение в прогнозы социально-экономического развития субъекта РФ на долгосрочный и среднесрочный период сведений о прогнозе баланса трудовых ресурсов. При этом должна быть указана потребность в привлечении иностранных работников по отдельным видам экономической деятельности.
Прогноз баланса трудовых ресурсов региона разрабатывается в порядке, определяемом его высшим исполнительным органом госвласти.
Прогнозы социально-экономического развития субъекта РФ должны размещаться на официальном сайте регионального органа исполнительной власти в интернете в течение 10 дней со дня их утверждения.
Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
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