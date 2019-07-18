Путин обязал регионы включать в прогноз развития данные о трудовых ресурсах

Документ, проект которого был внесен группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой, предусматривает включение в прогнозы социально-экономического развития субъекта РФ на долгосрочный и среднесрочный период сведений о прогнозе баланса трудовых ресурсов. При этом должна быть указана потребность в привлечении иностранных работников по отдельным видам экономической деятельности.