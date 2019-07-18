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РИА Новости

Путин подписал закон об упрощении подтверждения инвалидности

Вчера, 16:54
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий лицам с ограниченными возможностями здоровья подавать в профильные органы справки, подтверждающие инвалидность для получения социальной поддержки и госуслуг, в электронном виде.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Согласно закону, ответственным за передачу указанных сведений станет Пенсионный фонд России, эта услуга будет бесплатной. Сейчас предоставление соответствующих документов допускается только в бумажной форме.
Документ также облегчает лицам с ограниченными возможностями здоровья получение бесплатных парковочных мест. Госорганы и органы местного самоуправления смогут принимать соответствующие решения на основании сведений об инвалидности из электронного федерального реестра инвалидов.
Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу.
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Владимир ПутинРоссияОбщество
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