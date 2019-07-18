Путин подписал закон об упрощении подтверждения инвалидности

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий лицам с ограниченными возможностями здоровья подавать в профильные органы справки, подтверждающие инвалидность для получения социальной поддержки и госуслуг, в электронном виде.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, ответственным за передачу указанных сведений станет Пенсионный фонд России, эта услуга будет бесплатной. Сейчас предоставление соответствующих документов допускается только в бумажной форме.

Документ также облегчает лицам с ограниченными возможностями здоровья получение бесплатных парковочных мест. Госорганы и органы местного самоуправления смогут принимать соответствующие решения на основании сведений об инвалидности из электронного федерального реестра инвалидов.