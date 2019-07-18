Конституционный суд Армении обратится в ЕСПЧ по делу Кочаряна

ЕРЕВАН, 18 июл – РИА Новости. Конституционный суд Армении обратится в Европейский суд по правам человека и Венецианскую комиссию по делу бывшего президента страны Роберта Кочаряна, сообщила в четверг пресс-секретарь команды адвокатов бывшего президента Элина Саакова.

"Восемнадцатого июля КС принял решение обратиться в ЕСПЧ для получения консультативного мнения по делу об установлении соответствия конституции статьи УК "свержение конституционного строя", - написала Саакова в Facebook.

По ее словам, КС рассматривает конституционность статьи на основании обращения судьи по делу Кочаряна и самого экс-президента. "До получения ответа (ЕСПЧ и Венецианской комиссии - ред.) производство по делу приостановлено", - отметила пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что Конституционный суд рассмотрит обращение судьи 20 августа.

В мае судья суда первой инстанции города Еревана Давид Григорян освободил Кочаряна под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а позднее приостановил производство по делу и направил его в Конституционный суд. Позднее Апелляционный суд отметил это решение и вновь арестовал Кочаряна, направил дело на доследование.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.