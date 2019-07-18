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РИА Новости

Конституционный суд Армении обратится в ЕСПЧ по делу Кочаряна

Вчера, 16:15
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкРоберт Кочарян
Роберт Кочарян
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Роберт Кочарян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 18 июл – РИА Новости. Конституционный суд Армении обратится в Европейский суд по правам человека и Венецианскую комиссию по делу бывшего президента страны Роберта Кочаряна, сообщила в четверг пресс-секретарь команды адвокатов бывшего президента Элина Саакова.
"Восемнадцатого июля КС принял решение обратиться в ЕСПЧ для получения консультативного мнения по делу об установлении соответствия конституции статьи УК "свержение конституционного строя", - написала Саакова в Facebook.
По ее словам, КС рассматривает конституционность статьи на основании обращения судьи по делу Кочаряна и самого экс-президента. "До получения ответа (ЕСПЧ и Венецианской комиссии - ред.) производство по делу приостановлено", - отметила пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что Конституционный суд рассмотрит обращение судьи 20 августа.
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В мае судья суда первой инстанции города Еревана Давид Григорян освободил Кочаряна под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а позднее приостановил производство по делу и направил его в Конституционный суд. Позднее Апелляционный суд отметил это решение и вновь арестовал Кочаряна, направил дело на доследование.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.
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