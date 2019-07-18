В Екатеринбурге к "умной" системе учета тепла подключили 250 домов

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Свердловский филиал "Энергосбыта Плюс" оснастил 250 многоквартирных домов Екатеринбурга устройствами сбора и передачи данных теплоэнергии для дистанционного контроля качества, следует из сообщения энергокомпании.

"Специалисты Свердловского филиала "Энергосбыт Плюс" оснастили 250 многоквартирных домов Екатеринбурга устройствами сбора и передачи данных (УСПД) тепловой энергии. Установленные УСПД обеспечат дистанционный контроль качества поставляемого ресурса", - сообщает компания.

Единая информационная система, к которой подключены УСПД, контролирует параметры теплоносителя, и при необходимости информирует компанию о любых отклонениях. Эта система позволяет обнаружить возможные повреждения трубопроводов и предпринять меры по обеспечению должного качества теплоснабжения. Отмечается, что новые устройства помогут екатеринбуржцам экономить на оплате тепла и горячей воды.

"Установка УСПД проводится за счет ресурсоснабжающей организации. Все что требуется от управляющих компаний – предоставить доступ энергетикам к тепловым узлам в многоквартирных домах", - подчеркивает "Энергосбыт Плюс".

Уточняется, что Свердловский филиал компании планирует подключить к единой интеллектуальной системе все общедомовые счетчики тепла в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Березовском, Нижней Туре, Лесном и Первоуральске.