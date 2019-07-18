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РИА Новости
Теплоснабжение

В Екатеринбурге к "умной" системе учета тепла подключили 250 домов

Вчера, 15:47
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© РИА Новости / Павел ЛисицынЖилые дома в центре города Екатеринбурга
Жилые дома в центре города Екатеринбурга
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Свердловский филиал "Энергосбыта Плюс" оснастил 250 многоквартирных домов Екатеринбурга устройствами сбора и передачи данных теплоэнергии для дистанционного контроля качества, следует из сообщения энергокомпании.
"Специалисты Свердловского филиала "Энергосбыт Плюс" оснастили 250 многоквартирных домов Екатеринбурга устройствами сбора и передачи данных (УСПД) тепловой энергии. Установленные УСПД обеспечат дистанционный контроль качества поставляемого ресурса", - сообщает компания.
Единая информационная система, к которой подключены УСПД, контролирует параметры теплоносителя, и при необходимости информирует компанию о любых отклонениях. Эта система позволяет обнаружить возможные повреждения трубопроводов и предпринять меры по обеспечению должного качества теплоснабжения. Отмечается, что новые устройства помогут екатеринбуржцам экономить на оплате тепла и горячей воды.
"Установка УСПД проводится за счет ресурсоснабжающей организации. Все что требуется от управляющих компаний – предоставить доступ энергетикам к тепловым узлам в многоквартирных домах", - подчеркивает "Энергосбыт Плюс".
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Уточняется, что Свердловский филиал компании планирует подключить к единой интеллектуальной системе все общедомовые счетчики тепла в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Березовском, Нижней Туре, Лесном и Первоуральске.
"Энергосбыт Плюс" - объединенная энергосбытовая компания группы "Т Плюс". В нее входят 13 филиалов на территории РФ. Компания обладает статусом гарантирующего поставщика в Свердловской, Кировской, Оренбургской областях и в Удмуртии. Филиалы компании обслуживают более 120 тысяч организаций и более 3,4 миллиона домохозяйств.
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ТеплоснабжениеТ ПлюсОбщество
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