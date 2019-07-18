Бывший офицер армии Хафтара рассказал о "колдунах" маршала

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Маршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар нанял "колдунов", которые сопутствуют его успеху, заявил бывший офицер и представитель ЛНА Мухаммад аль-Хиджази в интервью телеканалу Маршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар нанял "колдунов", которые сопутствуют его успеху, заявил бывший офицер и представитель ЛНА Мухаммад аль-Хиджази в интервью телеканалу Libya Al-Ahrar

"Они использовали даже то, что невозможно понять умом. Колдуны приехали к ним из Нигера и Чада", — сказал аль-Хиджази.

По его словам, одному колдуну "заплатили полмиллиона" (валюта не уточняется), чтобы он сделал для Хафтара волшебный перстень с драгоценным камнем, в котором находится "джинн-слуга". Теперь, как отметил аль-Хиджази, когда Халифа приходит на заседание, все окружающие начинают восторженно хлопать.

Бывший военный признался, что, находясь рядом с маршалом, чувствовал, будто окутан "странным туманом", а все тело начинало дрожать и неметь.

Ситуация в Ливии

В 2011 году международная коалиция во главе с США и НАТО провела в Ливии операцию, результатом которой стало убийство Муаммара Каддафи и свержение существовавшего более 40 лет режима. С тех пор в стране отсутствует централизованная власть.

Так, на востоке, в городе Тобрук, заседает избранный народом парламент. Его поддерживает Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром. На западе, в Триполи, действует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия, возглавляемое Файезом Сарраджем.

Двоевластие и обвал в системе безопасности привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.