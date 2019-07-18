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РИА Новости

Бывший офицер армии Хафтара рассказал о "колдунах" маршала

Вчера, 15:42
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© AP Photo / Mohammed El-SheikhyКомандующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар
Командующий национальной армией Ливии Халифа Хафтар
© AP Photo / Mohammed El-Sheikhy
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Маршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар нанял "колдунов", которые сопутствуют его успеху, заявил бывший офицер и представитель ЛНА Мухаммад аль-Хиджази в интервью телеканалу Libya Al-Ahrar.

"Они использовали даже то, что невозможно понять умом. Колдуны приехали к ним из Нигера и Чада", — сказал аль-Хиджази.

По его словам, одному колдуну "заплатили полмиллиона" (валюта не уточняется), чтобы он сделал для Хафтара волшебный перстень с драгоценным камнем, в котором находится "джинн-слуга". Теперь, как отметил аль-Хиджази, когда Халифа приходит на заседание, все окружающие начинают восторженно хлопать.
Бывший военный признался, что, находясь рядом с маршалом, чувствовал, будто окутан "странным туманом", а все тело начинало дрожать и неметь.
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Ситуация в Ливии

В 2011 году международная коалиция во главе с США и НАТО провела в Ливии операцию, результатом которой стало убийство Муаммара Каддафи и свержение существовавшего более 40 лет режима. С тех пор в стране отсутствует централизованная власть.
Так, на востоке, в городе Тобрук, заседает избранный народом парламент. Его поддерживает Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром. На западе, в Триполи, действует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия, возглавляемое Файезом Сарраджем.
Двоевластие и обвал в системе безопасности привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.
Четвертого апреля лидер ЛНА Халифа Хафтар начал наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев, по данным Всемирной организации здравоохранения, погибли почти 1050 человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
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Халифа ХафтарЛивияВ мире
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