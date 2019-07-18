Между Владикавказом и Моздоком построят дорогу стоимостью 2 млрд рублей

НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Дорогу стоимостью более 2 миллиардов рублей, которая напрямую свяжет Владикавказ с Моздоком, начали строить в Северной Осетии, сообщает пресс-служба главы региона.

В течение 27 лет единственным маршрутом, соединяющим Моздокский район Северной Осетии со столицей республики – Владикавказом, является дорога через территорию Кабардино-Балкарии. В среду прошла церемония закладки памятной капсулы в связи с началом реконструкции автомобильной дороги Владикавказ – Моздок протяженностью более 57 километров.

"Мы не могли смириться с ситуацией, когда крупнейший район республики не имеет прямого транспортного сообщения со столицей. Главное, что уже в следующем году время проезда из Владикавказа в Моздок станет в два раза меньше, чем сейчас", - приводит пресс-служба слова главы Северной Осетии Вячеслава Битарова на церемонии.

Он также отметил, что с открытием дороги существенно сократятся транспортно-экономические затраты, будет обеспечен выход от транспортных артерий восточной части Северного Кавказа к Военно-Грузинской дороге, которая связывает Россию с государствами Закавказья, Турцией и Ираном.

"Есть все предпосылки к тому, что новая дорога в Северной Осетии в обозримом будущем станет дублером федеральной трассы "Кавказ", - добавил Битаров.

По данным региональных властей, выполнение всех дорожных работ потребует более двух миллиардов рублей, при этом средства федерального бюджета составят 95%.