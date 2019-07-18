Между Владикавказом и Моздоком построят дорогу стоимостью 2 млрд рублей

НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Дорогу стоимостью более 2 миллиардов рублей, которая напрямую свяжет Владикавказ с Моздоком, начали строить в Северной Осетии, сообщает пресс-служба главы региона.
В течение 27 лет единственным маршрутом, соединяющим Моздокский район Северной Осетии со столицей республики – Владикавказом, является дорога через территорию Кабардино-Балкарии. В среду прошла церемония закладки памятной капсулы в связи с началом реконструкции автомобильной дороги Владикавказ – Моздок протяженностью более 57 километров.
"Мы не могли смириться с ситуацией, когда крупнейший район республики не имеет прямого транспортного сообщения со столицей. Главное, что уже в следующем году время проезда из Владикавказа в Моздок станет в два раза меньше, чем сейчас", - приводит пресс-служба слова главы Северной Осетии Вячеслава Битарова на церемонии.
Он также отметил, что с открытием дороги существенно сократятся транспортно-экономические затраты, будет обеспечен выход от транспортных артерий восточной части Северного Кавказа к Военно-Грузинской дороге, которая связывает Россию с государствами Закавказья, Турцией и Ираном.
"Есть все предпосылки к тому, что новая дорога в Северной Осетии в обозримом будущем станет дублером федеральной трассы "Кавказ", - добавил Битаров.
По данным региональных властей, выполнение всех дорожных работ потребует более двух миллиардов рублей, при этом средства федерального бюджета составят 95%.
Вопрос организации прямого транспортного сообщения между Владикавказом и Моздокским районом Битаров поднимал в 2018 году на встречах с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым.