Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T15:28Z
https://ria.ru/20190718/1556656279.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/147313/28/1473132867_0:176:3384:2080_1036x0_80_0_0_318255ecc9fe80c36eacd95c72ad7bfb.jpg
РИА Новости
Республика Северная Осетия - Алания

Между Владикавказом и Моздоком построят дорогу стоимостью 2 млрд рублей

Вчера, 15:28
52
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкТрасса
Трасса
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Дорогу стоимостью более 2 миллиардов рублей, которая напрямую свяжет Владикавказ с Моздоком, начали строить в Северной Осетии, сообщает пресс-служба главы региона.
В течение 27 лет единственным маршрутом, соединяющим Моздокский район Северной Осетии со столицей республики – Владикавказом, является дорога через территорию Кабардино-Балкарии. В среду прошла церемония закладки памятной капсулы в связи с началом реконструкции автомобильной дороги Владикавказ – Моздок протяженностью более 57 километров.

"Мы не могли смириться с ситуацией, когда крупнейший район республики не имеет прямого транспортного сообщения со столицей. Главное, что уже в следующем году время проезда из Владикавказа в Моздок станет в два раза меньше, чем сейчас", - приводит пресс-служба слова главы Северной Осетии Вячеслава Битарова на церемонии.

Он также отметил, что с открытием дороги существенно сократятся транспортно-экономические затраты, будет обеспечен выход от транспортных артерий восточной части Северного Кавказа к Военно-Грузинской дороге, которая связывает Россию с государствами Закавказья, Турцией и Ираном.
"Есть все предпосылки к тому, что новая дорога в Северной Осетии в обозримом будущем станет дублером федеральной трассы "Кавказ", - добавил Битаров.
Ресурсный центр волонтеров-спасателей откроют в Северной Осетии в 2020 году
Вчера, 11:24
Ресурсный центр волонтеров-спасателей откроют в Северной Осетии в 2020 году
По данным региональных властей, выполнение всех дорожных работ потребует более двух миллиардов рублей, при этом средства федерального бюджета составят 95%.
Вопрос организации прямого транспортного сообщения между Владикавказом и Моздокским районом Битаров поднимал в 2018 году на встречах с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым.
000000
Обсудить 0
Республика Северная Осетия - АланияЭкономика
Рекомендуем
ГД приняла в первом чтении проект о корректировке демпфера в нефтянке
РИА
Новости
Сотрудник распределительного центра в ОЭЗ Алабуга в городе Елабуга
В ОЭЗ "Алабуга" одобрили шесть новых инвестиционных проектов
Уборка пшеницы
Волгоградская область планирует собрать свыше четырех миллионов тонн зерна
В Нижнем Новгороде построят комплекс по производству химсоединений
Лента
новостей
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Глава Кубани прокомментировал законопроект о субсидиях виноградарям
Вид на город Дубна
ОЭЗ "Дубна" может к 2025 году вдвое увеличить количество рабочих мест
В нижегородском Дзержинске откроется производство газовых баллонов
Ленинградская и Могилевская области договорились о сотрудничестве
Нижегородские лесники получили почти сто единиц техники
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов
Орлов: предприятия Поморья должны войти в госпрограммы по модернизации
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Госдума в I чтении повысила штраф за незаконную добычу драгметаллов
Уборка урожая
Тамбовская область вышла в лидеры по агрострахованию с господдержкой
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
В Татарстане заинтересованы в создании полной цепи производства композитов
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла во втором чтении поправки о производстве коньяка
Кубань готова увеличить экспорт сельхозпродукции в Белоруссию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:35Вопрос о компенсации Минску по "Дружбе" еще прорабатывается, заявили в МИД
10:35Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до восьми человек
10:34В Екатеринбурге пообещали наказать виновных в порче работы Покраса Лампаса
10:32Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
10:31Россия не возражает против расширения "нормандского формата", заявили в МИД
10:29Эксперт назвал одновременное освобождение Вышинского и Сенцова бессмыслицей
10:29Суд признал ввод в эксплуатацию "Зимней вишни" в 2014 году недействительным
10:28При крушении самолета на западе Австрии погибли три человека
10:27Карасин: вопрос о статусе Крыма не будут обсуждать в "нормандском формате"
10:27Патрушев: молодежь попадает под влияние террористов из-за зарубежных НКО
10:27Зеленский не намерен в третий раз просить созвать внеочередное заседание
10:23В "Транснефти" обсудят урегулирование последствий ЧП на "Дружбе"
10:22В МИД рассказали о ситуации с задержанными украинскими моряками
10:19В Перми проверят данные о невыплате зарплаты работникам Black Star Burger
10:18В российском МИД рассказали об украинских вариантах обмена задержанными
10:17Итоги выборов в Раду покажут, пойдет ли Киев по пути мира, заявил Карасин
10:17Лавров встретился с премьером Северного Рейна-Вестфалии
10:15Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
10:13Руководство "Сибирского гурмана" заподозрили в уклонении от уплаты налогов
10:12Москва надеется, что суд в Киеве освободит Вышинского
Лента новостейМолния