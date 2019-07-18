Зеленский призвал иностранных бизнесменов инвестировать в Украину

КИЕВ, 18 июл - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский призвал иностранных бизнесменов, которые ищут новые площадки для инвестиций, обратить внимание на Украину и заявил, что Украина докажет, что является страной с мощным инвестиционным потенциалом.
“Я обращаюсь к иностранным бизнесменам, которые ищут новые площадки для инвестиций. Понимаю - старая власть сделала все, чтобы Украина выглядела инвестиционно непривлекательной. Бизнесу ставили палки в колеса, его вообще могли отобрать. Теперь все будет иначе. Я лично это гарантирую. Мы докажем вам, что являемся страной с мощным инвестиционным потенциалом, которая готова меняться и развиваться вместе с вами”, - написал Зеленский на своей странице в Facebook и разместил видео с призывом инвестировать в Украину на английском языке.
Он также призвал всех украинцев, которые живут за границей, делиться этим видео, чтобы иностранный бизнес “отверг сомнения и начал инвестировать в Украину”. Зеленский также сообщил, что с предложениями по поводу инвестиций можно обращаться к секретарю Национального инвестиционного совета Давиду Брауну.
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