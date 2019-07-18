У Украины есть шанс наладить отношения с Россией, считает эксперт

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. После выборов в Верховную раду Украины есть шанс на налаживание отношений Киева и Москвы, считает заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

"Шансы на налаживание отношений России и Украины есть, потому что определенные симптомы, которые мы сейчас видим, они проявляются. Во время правления (экс-президента Петра) Порошенко все признаки и симптомы условно были только негативного характера", - сказал РИА Новости Безпалько.

По его словам, руководство Украины может пойти на компромисс с Россией по ряду вопросов, однако стопроцентной уверенности в этом пока быть не может. "Украинский политический класс очень сильно зависит от внешнеполитических игроков: европейских политиков, американских. Если они окажут очень сильное давление, то тогда вся эта робкая попытка пойти на компромисс окажется несостоявшейся", - добавил эксперт.

Касаясь будущих результатов выборов в украинский парламент, Безпалько отметил, что если партия Зеленского "Слуга народа" не наберет необходимое количество голосов, чтобы единолично править в парламенте, то ей, скорее всего, придется заключить союз с "Оппозиционной платформой — За жизнь".

"Скорее всего, это будет "Оппозиционная платформа — За жизнь". Если "Слуга народа" наберет необходимое количество голосов, чтобы единолично править в парламенте и заключит союз с "Оппозиционной платформой — За жизнь", то тогда они смогут игнорировать все остальные партии в парламенте, которые не будут иметь ровно никакого политического значения, кроме, может, медийного", - считает Безпалько.

В свою очередь директор Института новейших государств Алексей Мартынов высказал мнение о том, что набрать большинство "Слуге народа" будет непросто.

"Достаточно противоречивые данные дают разные социологические опросы. Как мне представляется, единоличного большинства "Слуга народа" не наберет. В пределах 40% будет результат, мне кажется. Хотя, конечно, с одной стороны мы имеем достаточно противоречивые социологические данные, а с другой - не с политическим процессом, который мы бы могли в рамках политологических конструкций обсуждать или прогнозировать. Мы имеем дело с таким массовым общественным психозом, с такой электоральной эмоцией по отказу, в общем-то, украинского общества от своего собственного государства", - отметил он.