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РИА Новости

У Украины есть шанс наладить отношения с Россией, считает эксперт

Вчера, 15:16
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловБогдан Безпалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России
Богдан Безпалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. После выборов в Верховную раду Украины есть шанс на налаживание отношений Киева и Москвы, считает заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
"Шансы на налаживание отношений России и Украины есть, потому что определенные симптомы, которые мы сейчас видим, они проявляются. Во время правления (экс-президента Петра) Порошенко все признаки и симптомы условно были только негативного характера", - сказал РИА Новости Безпалько.
По его словам, руководство Украины может пойти на компромисс с Россией по ряду вопросов, однако стопроцентной уверенности в этом пока быть не может. "Украинский политический класс очень сильно зависит от внешнеполитических игроков: европейских политиков, американских. Если они окажут очень сильное давление, то тогда вся эта робкая попытка пойти на компромисс окажется несостоявшейся", - добавил эксперт.
Касаясь будущих результатов выборов в украинский парламент, Безпалько отметил, что если партия Зеленского "Слуга народа" не наберет необходимое количество голосов, чтобы единолично править в парламенте, то ей, скорее всего, придется заключить союз с "Оппозиционной платформой — За жизнь".
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"Скорее всего, это будет "Оппозиционная платформа — За жизнь". Если "Слуга народа" наберет необходимое количество голосов, чтобы единолично править в парламенте и заключит союз с "Оппозиционной платформой — За жизнь", то тогда они смогут игнорировать все остальные партии в парламенте, которые не будут иметь ровно никакого политического значения, кроме, может, медийного", - считает Безпалько.
В свою очередь директор Института новейших государств Алексей Мартынов высказал мнение о том, что набрать большинство "Слуге народа" будет непросто.
"Достаточно противоречивые данные дают разные социологические опросы. Как мне представляется, единоличного большинства "Слуга народа" не наберет. В пределах 40% будет результат, мне кажется. Хотя, конечно, с одной стороны мы имеем достаточно противоречивые социологические данные, а с другой - не с политическим процессом, который мы бы могли в рамках политологических конструкций обсуждать или прогнозировать. Мы имеем дело с таким массовым общественным психозом, с такой электоральной эмоцией по отказу, в общем-то, украинского общества от своего собственного государства", - отметил он.
"Во что выльется вот этот новый психоз, я не знаю. Тем более что он явно раскручивается по спирали, по нарастающей, и к концу года, я думаю, он достигнет наибольшего накала. Когда будут вводиться новые тарифы на ЖКХ по настоятельному требованию международных финансовых организаций, когда перестанет газ российский идти через Украину. А он, скорее всего, перестанет, потому что до сих пор, несмотря на добрую волю Москвы, никаких переговоров по этому поводу нет", - добавил Мартынов.
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