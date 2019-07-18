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РИА Новости

СПЧ направит запрос Денисовой относительно информации о тюрьме в Мариуполе

Вчера, 14:16
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод направит запрос уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой относительно информации о тайной тюрьме в аэропорту Мариуполя.
Как сообщалось ранее, агентство РИА Новости нашло новые документальные доказательства и свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, она принадлежала батальону "Азов" (украинская ультраправая группировка, на многих его лидеров и участников заведены уголовные дела в РФ) при негласном покровительстве СБУ. Подробности собраны в расследовании, которое будет опубликовано в нескольких частях.
Члены националистического батальона Азов в Мариуполе
Вчера, 07:47
В распоряжение РИА Новости попал документ СБУ о тайной тюрьме в Мариуполе
"Я со своей стороны направлю запрос Денисовой относительно информации об этой тайной тюрьме в Мариуполе", - сказал РИА Новости Брод.
По его словам, сейчас активизировался процесс переговоров в связи с обменом российских и украинских граждан. "Я думаю, уместно поднять тему относительно этих тюрем, относительно внесудебных казней и расправ, которые учиняли украинские власти и националисты в отношении жителей Донецкой и Луганской областей", - уточнил член Совета.
"Вполне возможно, что появится информация о российских гражданах, которые были захвачены, либо находятся сейчас в этих тайных тюрьмах, либо отбывают заключение в украинских пенитенциарных учреждениях. Этот процесс нужно сейчас активизировать", - добавил он.
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