СПЧ направит запрос Денисовой относительно информации о тюрьме в Мариуполе

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Архивное фото

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод направит запрос уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой относительно информации о тайной тюрьме в аэропорту Мариуполя.

Как сообщалось ранее, агентство РИА Новости нашло новые документальные доказательства и свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, она принадлежала батальону "Азов" (украинская ультраправая группировка, на многих его лидеров и участников заведены уголовные дела в РФ) при негласном покровительстве СБУ. Подробности собраны в расследовании, которое будет опубликовано в нескольких частях.

"Я со своей стороны направлю запрос Денисовой относительно информации об этой тайной тюрьме в Мариуполе", - сказал РИА Новости Брод.

По его словам, сейчас активизировался процесс переговоров в связи с обменом российских и украинских граждан. "Я думаю, уместно поднять тему относительно этих тюрем, относительно внесудебных казней и расправ, которые учиняли украинские власти и националисты в отношении жителей Донецкой и Луганской областей", - уточнил член Совета.