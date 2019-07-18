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РИА Новости

Военные восстановили четыре участка федеральной трассы в Тулуне

Вчера, 14:04
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС регулирует движение в городе Тулун Иркутской области
Сотрудник ДПС регулирует движение в городе Тулун Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Военнослужащие инженерного подразделения восстановили поврежденные от наводнения участки федеральной трассы Р-255 в городе Тулун Иркутской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
"В связи с обращение местных органов власти города Тулуна военные инженеры восстановили четыре поврежденных участка трассы общей длиной 260 метров, которые были подмыты в результате паводка. Военными самосвалами было выполнено около 100 рейсов для подвоза грунта с общим объемом 600 кубический метров", – говорится в сообщении.
Режим ЧС продолжает действовать в 8 районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести. За время паводков было подтоплено 107 населенных пунктов региона, почти 11 тысяч жилых домов. От паводка пострадали более 38 тысяч человек. По данным МЧС, на настоящий момент в Тулуне подтопленными остаются 44 жилых дома с населением 110 человек.
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