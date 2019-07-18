Военные восстановили четыре участка федеральной трассы в Тулуне

"В связи с обращение местных органов власти города Тулуна военные инженеры восстановили четыре поврежденных участка трассы общей длиной 260 метров, которые были подмыты в результате паводка. Военными самосвалами было выполнено около 100 рейсов для подвоза грунта с общим объемом 600 кубический метров", – говорится в сообщении.

Режим ЧС продолжает действовать в 8 районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести. За время паводков было подтоплено 107 населенных пунктов региона, почти 11 тысяч жилых домов. От паводка пострадали более 38 тысяч человек. По данным МЧС, на настоящий момент в Тулуне подтопленными остаются 44 жилых дома с населением 110 человек.