Кубань готова увеличить экспорт сельхозпродукции в Белоруссию

КРАСНОДАР, 18 июл — РИА Новости. Товарооборот между Краснодарским краем и Белоруссией за 4 года вырос на 41%, до 356 миллионов долларов, при этом российский регион готов увеличить объемы и ассортимент поставок сельхозтоваров для белорусских потребителей, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.
"Партнерство Кубани и Беларуси имеет историю и хороший потенциал. Об этом можно судить по динамике товарооборота. Если в 2015 году он составлял 252 миллиона долларов, то за 4 года вырос до 356 миллионов долларов. Свою продукцию в Беларусь экспортируют около 40 кубанских компаний. Прежде всего, это товары сельского хозяйства", - сказал Кондратьев.
Он пояснил, что на протяжении нескольких лет регион поставляет в Белоруссию семена кукурузы – около 2 тысяч тонн ежегодно.
Кроме того, по словам губернатора, вина "Абрау-Дюрсо" на протяжении 5 лет прочно занимают свое место на полках белорусских магазинов.
"Мы готовы нарастить объемы и увеличить ассортимент поставок сельхозтоваров. Кстати, белорусская сторона проявляет интерес к высокопродуктивным семенам кубанской селекции, в частности, к тритикале (гибрид ржи и пшеницы - ред.)", - отметил глава края.
Он добавил, что считает также перспективной для сотрудничества между сторонами и легкую промышленность. "Белорусские ткани отличаются хорошим качеством, поэтому будут востребованы на наших швейных предприятиях. Мы сейчас активно развиваем и поддерживаем это направление", - пояснил губернатор.
16 июля, 20:43На Кубани разработают план по сохранению зеленых зон