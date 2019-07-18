Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T13:44Z
https://ria.ru/20190718/1556645925.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Краснодарский край

Кубань готова увеличить экспорт сельхозпродукции в Белоруссию

Вчера, 12:55
93
КРАСНОДАР, 18 июл — РИА Новости. Товарооборот между Краснодарским краем и Белоруссией за 4 года вырос на 41%, до 356 миллионов долларов, при этом российский регион готов увеличить объемы и ассортимент поставок сельхозтоваров для белорусских потребителей, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.
"Партнерство Кубани и Беларуси имеет историю и хороший потенциал. Об этом можно судить по динамике товарооборота. Если в 2015 году он составлял 252 миллиона долларов, то за 4 года вырос до 356 миллионов долларов. Свою продукцию в Беларусь экспортируют около 40 кубанских компаний. Прежде всего, это товары сельского хозяйства", - сказал Кондратьев.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
17 июля, 17:44
Глава Кубани прокомментировал законопроект о субсидиях виноградарям
Он пояснил, что на протяжении нескольких лет регион поставляет в Белоруссию семена кукурузы – около 2 тысяч тонн ежегодно.
Кроме того, по словам губернатора, вина "Абрау-Дюрсо" на протяжении 5 лет прочно занимают свое место на полках белорусских магазинов.
"Мы готовы нарастить объемы и увеличить ассортимент поставок сельхозтоваров. Кстати, белорусская сторона проявляет интерес к высокопродуктивным семенам кубанской селекции, в частности, к тритикале (гибрид ржи и пшеницы - ред.)", - отметил глава края.
Он добавил, что считает также перспективной для сотрудничества между сторонами и легкую промышленность. "Белорусские ткани отличаются хорошим качеством, поэтому будут востребованы на наших швейных предприятиях. Мы сейчас активно развиваем и поддерживаем это направление", - пояснил губернатор.
Цветение подсолнечника в Краснодарском крае
16 июля, 20:43
На Кубани разработают план по сохранению зеленых зон
210000
Обсудить 0
Краснодарский крайВениамин КондратьевАбрау-ДюрсоБелоруссияКраснодарский крайЭкономика
Рекомендуем
Ленинградская и Могилевская области договорились о сотрудничестве
РИА
Новости
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Глава Кубани прокомментировал законопроект о субсидиях виноградарям
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор: Рязанская область планирует увеличить товарооборот с Минском
Афиши на фасаде Театра оперы и балета в Воронеже
Постановки воронежского Платоновского фестиваля могут показать в Белоруссии
Лента
новостей
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов
Орлов: предприятия Поморья должны войти в госпрограммы по модернизации
Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
На Кубани первыми в России завершили уборку зерна
Сотрудник распределительного центра в ОЭЗ Алабуга в городе Елабуга
В ОЭЗ "Алабуга" одобрили шесть новых инвестиционных проектов
Краснодарский край за год увеличил экспорт масла, муки и круп
Уборка пшеницы
Волгоградская область планирует собрать свыше четырех миллионов тонн зерна
Московская область
В Подмосковье "Социальную ипотеку" в 2019 году получат сто ученых
Объездную дорогу вокруг подмосковного Сергиева Посада откроют в декабре
Объездную дорогу вокруг подмосковного Сергиева Посада откроют в декабре
Выработка сливочного масла
В Масложировом союзе раскритиковали идею отмены льгот для пальмового масла
Уборка урожая
Тамбовская область вышла в лидеры по агрострахованию с господдержкой
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
В Татарстане заинтересованы в создании полной цепи производства композитов
Трасса
Между Владикавказом и Моздоком построят дорогу стоимостью 2 млрд рублей
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:47Четыре вуза из ДНР прошли аккредитацию в России
10:47В Татарстане заявили, что не запрещали ряд исполнителей в детских лагерях
10:46СК назвал причину ЧП с самолетом Nordwind в Шереметьево
10:46Адвокат Вышинского прокомментировал заявления офиса Зеленского об обмене
10:44Совфед может провести мониторинг регионального законодательства о митингах
10:42Вахтовик на Ямале тонул дважды за день, но второй раз оказался летальным
10:38Глава села, указанного в первом электронном паспорте, удивился вниманию
10:35Вопрос о компенсации Минску по "Дружбе" еще прорабатывается, заявили в МИД
10:35Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до восьми человек
10:34В Екатеринбурге пообещали наказать виновных в порче работы Покраса Лампаса
10:32Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
10:31Россия не возражает против расширения "нормандского формата", заявили в МИД
10:29Эксперт назвал одновременное освобождение Вышинского и Сенцова бессмыслицей
10:29Суд признал ввод в эксплуатацию "Зимней вишни" в 2014 году недействительным
10:28При крушении самолета на западе Австрии погибли три человека
10:27Карасин: вопрос о статусе Крыма не будут обсуждать в "нормандском формате"
10:27Патрушев: молодежь попадает под влияние террористов из-за зарубежных НКО
10:27Зеленский не намерен в третий раз просить созвать внеочередное заседание
10:23В "Транснефти" обсудят урегулирование последствий ЧП на "Дружбе"
10:22В МИД рассказали о ситуации с задержанными украинскими моряками
Лента новостейМолния