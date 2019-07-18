Кубань готова увеличить экспорт сельхозпродукции в Белоруссию

КРАСНОДАР, 18 июл — РИА Новости. Товарооборот между Краснодарским краем и Белоруссией за 4 года вырос на 41%, до 356 миллионов долларов, при этом российский регион готов увеличить объемы и ассортимент поставок сельхозтоваров для белорусских потребителей, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

"Партнерство Кубани и Беларуси имеет историю и хороший потенциал. Об этом можно судить по динамике товарооборота. Если в 2015 году он составлял 252 миллиона долларов, то за 4 года вырос до 356 миллионов долларов. Свою продукцию в Беларусь экспортируют около 40 кубанских компаний. Прежде всего, это товары сельского хозяйства", - сказал Кондратьев.

Он пояснил, что на протяжении нескольких лет регион поставляет в Белоруссию семена кукурузы – около 2 тысяч тонн ежегодно.

Кроме того, по словам губернатора, вина "Абрау-Дюрсо" на протяжении 5 лет прочно занимают свое место на полках белорусских магазинов.

"Мы готовы нарастить объемы и увеличить ассортимент поставок сельхозтоваров. Кстати, белорусская сторона проявляет интерес к высокопродуктивным семенам кубанской селекции, в частности, к тритикале (гибрид ржи и пшеницы - ред.)", - отметил глава края.