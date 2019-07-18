Правительство расширило tax free в Москве

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Правительство РФ приняло постановление, согласно которому увеличивается в Москве число мест с магазинами, работающими по tax free, и включается в систему Великий Новгород. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Перечень мест в Москве с магазинами, работающими по tax free, дополнен деревней Лапшинка, которая входит в состав поселения Московский, а также Ходынским бульваром.

Соответствующие изменения внесены в действующее постановление кабмина о реализации пилотного проекта по внедрению системы tax free.

Закон о введении tax free вступил в силу c 1 января 2018 года. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить чек на них.