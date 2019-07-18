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РИА Новости

Правительство расширило tax free в Москве

Вчера, 12:16
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Правительство РФ приняло постановление, согласно которому увеличивается в Москве число мест с магазинами, работающими по tax free, и включается в систему Великий Новгород. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Перечень мест в Москве с магазинами, работающими по tax free, дополнен деревней Лапшинка, которая входит в состав поселения Московский, а также Ходынским бульваром.
Соответствующие изменения внесены в действующее постановление кабмина о реализации пилотного проекта по внедрению системы tax free.
Закон о введении tax free вступил в силу c 1 января 2018 года. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить чек на них.
Илья Трунин
25 февраля, 13:30
В Минфине рассказали, когда возможен перевод tax free в электронный формат
В тестовом режиме система tax free заработала 10 апреля прошлого года в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи. Затем к системе подключались магазины других городов. Сообщалось также, что Минфин России разработал поправки в Налоговый кодекс, позволяющие запустить систему tax free в электронном виде.
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МоскваВеликий НовгородЭкономика
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