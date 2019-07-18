Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T12:17Z
https://ria.ru/20190718/1556642267.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Казахстане вспыхнул пожар на территории Наурзумского заповедника

Вчера, 11:42
234
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Возгорание сухой травы произошло на территории Наурзумского природного заповедника, предварительная площадь пожара - около тысячи гектаров, жертв нет, сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Костанайской области на севере Казахстана.
"На территории Наурзумского государственного природного заповедника произошло загорание сухой травы, площадь устанавливается. Локализации и ликвидации нет. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - приводит агентство "Казинформ" сообщение ДЧС.
Ликвидация пожара в студии аниме в японском городе Киото. 18 июля 2019
Вчера, 11:22
Пожар в студии аниме в Киото ликвидировали
Отмечается, что директор заповедника на вертолете облетел место ЧП, после чего оценил предварительную площадь пожара в около тысячи гектаров.
По данным агентства, тушение пожара осложняется заболоченной местностью и оврагами. На месте работают 113 человек, среди них работники местных исполнительных органов, ДЧС и сотрудники заповедника.
000102
Обсудить 1
КазахстанВ мире
Рекомендуем
Деловой район Пекина Гомао
В Пекине отвергли критику США в адрес китайского присутствия в Арктике
РИА
Новости
Сейсмограф. Архивное фото
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,2
Число жертв взрыва рядом с университетом в Кабуле выросло до четырех
На Ямале вахтовик утонул в заболоченном водоеме
Лента
новостей
Отель Rixos President в Астане во время проведения переговоров по Сирии
На встрече по Сирии обсудят политический процесс, заявили в МИД Казахстана
На Филиппинах грузовик со школьниками сорвался со скалы
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов
В ФАДН рассказали о борьбе с разжиганием межнациональной розни
В Сербии рухнул военный вертолет
В Алма-Ате потушили крупный пожар на складе
Полиция в Кабуле
Число жертв взрыва рядом с университетом в Кабуле выросло до шести человек
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении им ареста. 17 июля 2019
В МИД рассказали о ситуации с задержанными украинскими моряками
В Кабуле два человека погибли из-за взрыва рядом с университетом
В Миссисипи кандидат в конгресс штата убил жену и покончил с собой
Мужчина поджег себя перед зданием японского посольства в Сеуле
Бишкек
МВД Киргизии опровергло слухи о подготовке штурма резиденции экс-президента
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:54В Сочи научили дроны летать между деревьями и искать пропавших людей
10:52Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы Покраса Лампаса возмутительной
10:47Четыре вуза из ДНР прошли аккредитацию в России
10:47В Татарстане заявили, что не запрещали ряд исполнителей в детских лагерях
10:46СК назвал причину ЧП с самолетом Nordwind в Шереметьево
10:46Адвокат Вышинского прокомментировал заявления офиса Зеленского об обмене
10:44Совфед может провести мониторинг регионального законодательства о митингах
10:42На Ямале вахтовик утонул в заболоченном водоеме
10:38Глава села, указанного в первом электронном паспорте, удивился вниманию
10:35Вопрос о компенсации Минску по "Дружбе" еще прорабатывается, заявили в МИД
10:35Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до восьми человек
10:34В Екатеринбурге пообещали наказать виновных в порче работы Покраса Лампаса
10:32Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
10:31Россия не возражает против расширения "нормандского формата", заявили в МИД
10:29Эксперт назвал одновременное освобождение Вышинского и Сенцова бессмыслицей
10:29Суд признал ввод в эксплуатацию "Зимней вишни" в 2014 году недействительным
10:28При крушении самолета на западе Австрии погибли три человека
10:27Карасин: вопрос о статусе Крыма не будут обсуждать в "нормандском формате"
10:27Патрушев: молодежь попадает под влияние террористов из-за зарубежных НКО
10:27Зеленский не намерен в третий раз просить созвать внеочередное заседание
Лента новостейМолния