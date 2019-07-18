В Казахстане вспыхнул пожар на территории Наурзумского заповедника

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Возгорание сухой травы произошло на территории Наурзумского природного заповедника, предварительная площадь пожара - около тысячи гектаров, жертв нет, сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Костанайской области на севере Казахстана.

"На территории Наурзумского государственного природного заповедника произошло загорание сухой травы, площадь устанавливается. Локализации и ликвидации нет. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - приводит агентство "Казинформ" сообщение ДЧС.

Отмечается, что директор заповедника на вертолете облетел место ЧП, после чего оценил предварительную площадь пожара в около тысячи гектаров.