Матвиенко призвала разобраться с причинами снижения товарооборота c Минском

"Объем взаимного товарооборота у нас за годы строительства Союзного государства вырос в шесть раз и достиг 35 миллиардов долларов. И это, конечно, не предел", - сказала сенатор на встрече с представителями регионов на шестом форуме России и Белоруссии. Однако, по ее словам, "есть настораживающая тенденция - за 5 месяцев этого года есть некоторое снижение взаимного товарооборота".