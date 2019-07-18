Матвиенко призвала разобраться с причинами снижения товарооборота c Минском

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает проанализировать причины снижения объема товарооборота между Россией и Белоруссией в первом полугодии 2019 года.
"Объем взаимного товарооборота у нас за годы строительства Союзного государства вырос в шесть раз и достиг 35 миллиардов долларов. И это, конечно, не предел", - сказала сенатор на встрече с представителями регионов на шестом форуме России и Белоруссии. Однако, по ее словам, "есть настораживающая тенденция - за 5 месяцев этого года есть некоторое снижение взаимного товарооборота".
По мнению спикера, необходимо проанализировать, каковы причины этого, как поправить ситуацию, чтобы экономическое сотрудничество развивалось и дальше.
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Матвиенко напомнила, что в межрегиональном сотрудничестве с Белоруссией участвуют 80 субъектов РФ.
Российская Федерация является главным торгово-экономическим партнером Белоруссии, ее доля в товарообороте Белоруссии со всеми странами мира стабильно составляет порядка 50%. Белоруссия занимает первое место по объему товарооборота России со странами СНГ и четвертое место среди всех торговых партнеров Российской Федерации.
По данным Федеральной таможенной службы РФ, оборот внешней торговли между Россией и Белоруссией в 2018 году составил 33,9 миллиарда рублей (в 2017 году – 30,6 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 21,819 миллиарда рублей и импорт – 12,179 миллиарда рублей. В январе-мае 2019 года оборот внешней торговли РФ и Белоруссии составил 12,9 миллиарда долларов (российский экспорт – 8,1 миллиарда долларов, импорт – 4,8 миллиарда долларов).
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