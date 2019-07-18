В Армении задержали 13 человек после столкновений протестующих с полицией

ЕРЕВАН, 18 июл – РИА Новости. Тринадцать человек задержаны после произошедших в Армении столкновений протестующих с полицией, еще шестеро находятся под подпиской о невыезде, сообщила в четверг глава отдела информации и по связям с общественностью СК республики Наира Арутюнян.
Ранее пресс-секретарь Минздрава Алина Никогосян заявила, что в результате столкновений близ города Иджеван, в 130 километрах от Еревана, в больницы были доставлены 13 человек. Протестующие перекрыли ведущую в Грузию автодорогу и требовали разрешить им заготавливать дрова в прилегающих лесах. Сотрудники правоохранительных органов попытались разблокировать трассу, начались столкновения. Полицейские, в которых полетели камни, отступили. Позднее губернатор Тавушской области Айк Чобанян сообщил, что после переговоров с протестующими дорога была разблокирована.
"По подозрению в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия, задержаны 13 человек. С еще шести граждан взята подписка о невыезде", - написала Арутюнян в Facebook.
Согласно данным полиции, протестующие оскорбляли участников дорожного движения, применили в отношении сотрудников полиции как неопасное, так и опасное для жизни и здоровья насилие, нанесли им телесные повреждения, используя камни и дубинки, добавила Арутюнян.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия", "применение опасного для жизни и здоровья насилия против представителя власти при исполнении им служебных обязанностей", - отметила представитель СК. Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает лишение свободы до 10 лет.
На минувшей неделе полиция сообщила, что по приказу главы ведомства Валерия Осипяна правоохранители установили круглосуточные дежурства для выявления фактов незаконной вырубки деревьев, на дорогах установлены мобильные посты.