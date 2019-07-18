В Армении задержали 13 человек после столкновений протестующих с полицией

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств беспорядков в Иджеване

© Sputnik / Stringer Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств беспорядков в Иджеване

ЕРЕВАН, 18 июл – РИА Новости. Тринадцать человек задержаны после произошедших в Армении столкновений протестующих с полицией, еще шестеро находятся под подпиской о невыезде, сообщила в четверг глава отдела информации и по связям с общественностью Тринадцать человек задержаны после произошедших в Армении столкновений протестующих с полицией, еще шестеро находятся под подпиской о невыезде, сообщила в четверг глава отдела информации и по связям с общественностью СК республики Наира Арутюнян.

Ранее пресс-секретарь Минздрава Алина Никогосян заявила, что в результате столкновений близ города Иджеван, в 130 километрах от Еревана, в больницы были доставлены 13 человек. Протестующие перекрыли ведущую в Грузию автодорогу и требовали разрешить им заготавливать дрова в прилегающих лесах. Сотрудники правоохранительных органов попытались разблокировать трассу, начались столкновения. Полицейские, в которых полетели камни, отступили. Позднее губернатор Тавушской области Айк Чобанян сообщил, что после переговоров с протестующими дорога была разблокирована.

"По подозрению в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия, задержаны 13 человек. С еще шести граждан взята подписка о невыезде", - написала Арутюнян в Facebook.

Согласно данным полиции, протестующие оскорбляли участников дорожного движения, применили в отношении сотрудников полиции как неопасное, так и опасное для жизни и здоровья насилие, нанесли им телесные повреждения, используя камни и дубинки, добавила Арутюнян.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия", "применение опасного для жизни и здоровья насилия против представителя власти при исполнении им служебных обязанностей", - отметила представитель СК. Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает лишение свободы до 10 лет.